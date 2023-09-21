Названы три правила для формирования адекватной самооценки ребенка

Родителям назвали три правила для формирования адекватной самооценки ребенка
Самооценка человека формируется на протяжении всей жизни, пока он получает положительный или негативный опыт общения. Для родителей важно поддержать ребенка, но не переусердствовать, считает детский психолог Полина Малахова.
В разговоре с «ФедералПресс» психолог отметила, что самооценка должна выполнять две важные функции: поддерживать стабильность и автономию личности и помогать регулировать себя и свое поведение.
«Чтобы это могло происходить, самооценка должна быть адекватной. Не низкой, не высокой, не «убитой», а именно адекватной», – подчеркивает психолог.
Полина Малахова убеждена, что никакая сложная система представлений о себе не формируется за один конкретный случай, за одно взаимодействие с кем-то. Чтобы родители помогли ребенку сформировать адекватную самооценку, нужно держать в голове три важных правила:
- Не хвалить там, где хвалить не за что;
- Не ругать там, где ругать не за что;
- Обращаться с ребенком адекватно его возрасту.
Не нужно говорить с ребенком то как с малышом, то как со взрослым, игнорируя его текущее возрастные возможности, советует психолог. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как не потерять контакт с ребенком и говорить с ним о его проблемах.