Перечислены безопасные карточные игры для детей

Семейный психолог Екатерина Маденко развеяла миф о вреде карточных игр в беседе с NEWS.ru.

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По словам эксперта, игра в карты — это не только про азарт, который может привести к негативным последствиям, но и о вполне полезных для детей вещах. Например, как отметила психолог, карты неплохо развивают математические способности у ребенка и логику, а также помогают учиться выстраивать стратегии и принимать поражение.

Маденко отметила, что ребенка вполне можно научить играть в «козла», «сто одно», «дурака», «пьяницу» и даже в покер. При этом ставить на кон деньги, разумеется, при игре с детьми строго запрещено.

Психолог рекомендовала не играть в карты с детьми младше шести лет, а также посоветовала обращать внимание на свое поведение во время игрового процесса.

Родитель должен показать образцовое поведение, как следует, — предупредила Маденко.