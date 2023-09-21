Искусство выживания: что делать, если ребенок потерялся в лесу

Каждую весну и осень многие россияне выбираются в лес — на пикник или по грибы. И ежегодно не обходится без случаев, когда теряются дети. «Вечерняя Москва» узнала, как действовать, если ваш ребенок потерялся в лесу.

© Вечерняя Москва

Навыки выживания

Видео дня

По словам эксперта в области выживания Александра Власова, без навыков выживания у ребенка очень мало шансов спастись. Например, смерть от переохлаждения ночью наступает даже при плюсовых показателях.

Чаще всего ребенок гибнет от гипотермии, которая является одной из наиболее распространенных причин смерти в лесу. Также не исключена смерть от голода, утопления в водоемах и нападения диких зверей.

Однако спикер обнадежил, заметив, что такой печальной участи можно избежать, если научить ребенка простым навыкам выживания.

"Сначала нужно воздействовать психологически: объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя паниковать, если ты потерялся. Посмотрите вместе с ним интересный научный фильм, где будет четкая инструкция, как действовать в такой ситуации.

Почитайте ребенку сказку про решительных героев, которые всеми возможными способами пытались выбраться из сложной ситуации, в которой оказались. Так ребенок получит важный урок: не сиди сложа руки".

Чтобы закрепить материал, посетите лес вместе и на практике используйте рекомендации спасателей и меры предосторожности — все это может проходить в форме игры. Эти действия наглядно покажут ребенку, как вести себя в экстремальной ситуации.

Подготовка к походу

Оденьте ребенка исключительно в яркие цвета, которые будут видны с неба — так его будет проще заметить. Исключение — одежда зеленых и тусклых оттенков.

Объясните ребенку, что нельзя отходить далеко от взрослых. Напомните о правилах поведения в лесистой местности.

Предпочтительнее выбирать для прогулок лес вблизи вашего дома или района, чтобы увеличить шанс на то, что ребенок вернется домой сам, вспомнив дорогу. В то же время вам будет проще выходить на поиски, если первые попытки не увенчаются успехом.

Чему нужно научить ребенка

Ждать спасателей или родителей нужно в теплом месте, чтобы не замерзнуть. Таким местом считается пушистая ель — под ней можно укрыться от ветра и холода, но земля под деревом должна быть сухая. Именно там можно построить укрытие с помощью веток и листвы.

Также следует обозначить свое местонахождение какими-то яркими подручными элементами.

Научите ребенка громко свистеть и кричать — это также увеличит шанс на спасение.

Предупредите ребенка, что нельзя подходить и тем более трогать диких животных. Звери нередко являются носителями бешенства и опасных недугов. Если животное нападает, нужно взять палку и бить ей по дереву, издавая при этом громкие звуки. Звери не любят шум и предпочтут скрыться.

В первую очередь

Сообщите о том, что ребенок пропал, везде, где это можно: в соцсетях, на сайтах, в блогах, в образовательное учреждение, скажите соседям, знакомым, жителям района, в котором все произошло.

В Пинежском районе Архангельской области нашли ребенка, который потерялся в тайге во время поиска грибов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что тринадцатилетний юноша обнаружен в удовлетворительном состоянии в 1,5 км от поселка Тайга.