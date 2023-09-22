Половина россиян заявила, что детям не хватает игр и прогулок на улице

Порядка 53% россиян заявили, что нынешним детям не хватает прогулок и игр на улице, показывают результаты опроса ПИК и «Сравни», передает «Газета.Ru». Аналитики выяснили, что население страны думает о детстве современных подростков.

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По мнению россиян, хорошая социальная инфраструктура является главным условием для комфорта детей. Так, 46% проголосовали за наличие поблизости школ и детских садов. Еще 19% назвали важным фактором спортивные секции и кружки, желательно рядом с домом. Также 12% назвали безопасность основным составляющим идеального детства.

Кроме того, 44% респондентов считают, что у современных детей есть преимущества перед старшим поколением. Треть уверены, что сейчас дети имеют больше возможностей для развития. 21% заявили, что детство стало комфортнее, благодаря технологиям и медицине. Еще 4% отметили более качественный досуг у современных детей.