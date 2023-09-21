Двухлетний мальчик погиб в результате падения из окна девятого этажа дома в Южном Бутово
Маленький мальчик погиб, выпав из окна квартиры на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на ул. Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения (два года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента в квартире находились мать и отец ребенка», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Зюзинского межрайонного прокурора Григорий Романов. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.