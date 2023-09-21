Двухлетний мальчик погиб в результате падения из окна девятого этажа дома в Южном Бутово

«Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на ул. Изюмская выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения (два года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента в квартире находились мать и отец ребенка», – говорится в сообщении.