Названы самые полезные продукты для школьного перекуса

Для школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб, а также сухофрукты, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Эксперт отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

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Полдник и второй завтрак составляем из овощей, фруктов, добавляем к ним белковую составляющую, а также источник жиров. Фрукты, овощи, сухофрукты, ягоды — источники углеводов и клетчатки. Орехи, семечки — источники полезных жиров и растительного белка. Источники животного белка — сыр, вареные яйца, мясо (запеченное или отварное), отварной язык. Источники сложных углеводов — ржаной или цельнозерновой хлеб, хлебцы, злаковые батончики, — добавила Гусакова.

По ее словам, перекус лучше собрать в контейнер с разными отсеками. Нутрициолог подчеркнула, что во время приготовления школьного обеда нужно учесть, что именно нравится ребенку: сэндвич или, например, роллы в лаваше.

Формируем из данных продуктов полезные сэндвичи, в отличие от бутербродов они не разваливаются. Удобно сделать для ребенка полезные роллы в лаваше. В качестве источника углеводов можно использовать домашние вафли из картофеля или других овощей, а также фруктовые оладьи, — заявила Гусакова.

Нутрициолог отметила, что в качестве десерта подойдут домашние овсяные батончики с сухофруктами.