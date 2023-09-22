Преподаватель дала советы, как правильно делать уроки

Согласно нормам СанПиНа, выполнение домашнего задания должно занимать у учеников 6-8 классов до 2,5 часов в день, у старшеклассников — до 3,5 часов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель, руководитель отдела программ развития подростков образовательной компании Наталья Евсеева. По ее словам, чтобы уложиться в эти нормы, детям нужно помочь грамотно распределить нагрузку и организовать нормальные условия для выполнения уроков.

© News.ru

Если ребенок делает домашнее задание на кухне за столом, где мама жарит котлеты, то, скорее всего, он будет отвлекаться. Поэтому лучше выполнять домашнее задание за рабочим столом. Надо отключить все уведомления на телефоне и компьютере, чтобы ничего не отвлекало, — посоветовала специалист.

Выполнение домашней работы не стоит откладывать на вечер, продолжила педагог. Делать уроки лучше, отдохнув 30-40 минут после возвращения домой из школы. Также в процессе подготовки заданий ребенку необходимо каждые 30-40 минут делать пятиминутные перерывы, во время которых можно встать, походить и размяться.

Евсеева напомнила родителям, что уроки задаются не им, а школьнику для самостоятельного приготовления. Помощь родителей может заключаться в наводящих и уточняющих вопросах или в объяснении сложной темы.