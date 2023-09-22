Родителям объяснили, как отучить ребенка от вредной еды
Родителям стоит с детства приучать детей к правильным перекусам и полезной еде и стараться не приносить вредные продукты домой, чтобы научить ребенка правильно питаться, рассказала Pravda.Ru семейный системный психолог Алена Леонова.
Она отметила, что прежде всего взрослым нужно самим придерживаться таких правил и не показывать, что они едят вредные продукты. В качестве перекусов психолог советует давать ребенку вкусные и полезные продукты.
«Когда вы идете в гости, там договариваться с теми гостями, куда вы идете, чтобы там такой еды не было и чтобы ребенку ее не давали. Или просто не ходить тогда туда. А контролировать, что он будет делать вне дома — это уже прямо очень сложно», — отметила Леонова.
При этом специалист не советует кормить детей полезной едой, которая им не нравится, потому что это может привести к расстройству пищевого поведения. По ее словам, лучше подобрать другую полезную альтернативу.
Пищевой технолог Людмила Румянцева до этого говорила, что детям и подросткам, которые увлекаются аниме и азиатской культурой, обязательно понравятся моти, темаки и курица в карамели с соевым соусом домашнего приготовления.