Родителям объяснили, как отучить ребенка от вредной еды

«Когда вы идете в гости, там договариваться с теми гостями, куда вы идете, чтобы там такой еды не было и чтобы ребенку ее не давали. Или просто не ходить тогда туда. А контролировать, что он будет делать вне дома — это уже прямо очень сложно», — отметила Леонова.