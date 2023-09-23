Невролог Зайцева: видеоигры развивают внимание и быстроту реагирования

Специалист отметила, что видеоигры — не абсолютное зло, а даже приносят явную пользу. Но это, разумеется, не значит, что играть теперь нужно бесконечно.

© Секрет Фирмы

Ученые проводили исследования, чтобы выяснить, сколько часов в день безопасно проводить за видеоиграми. И условно безопасной нормой оказалось один-два часа. О плюсах и минусах видеоигр рассказала врач-невролог Екатерина Зайцева.

Видео дня

Польза видеоигр

Развивают концентрацию, внимание и быстроту реагирования. Учёные из образовательной лаборатории Апплачи определили, что видеоигры помогают детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Более того, в 2020 году агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило для терапии СДВГ игру Endeavor Rx, которая улучшала концентрацию внимания данных детей.

Улучшают память. Берлинский институт в 2013 году доказал, что серое вещество в участках мозга, ответственных за память, у тех кто играл в Super Mario, увеличивалось.

Учат быстро анализировать и принимать решения в стрессовой ситуации. Рочестерский институт определил, что игра в экшен-видеогры улучшает быстроту принятия решения. Симуляции используются для обучения водителей и пилотов.

Вред видеоигр

Появляется зависимость — вплоть до того, что человек уже выпадает из жизни. По словам специалиста, эта зависимость такая же, как от алкоголя или наркотиков.

Растёт агрессия — есть исследования, которые выявили, что если человек играет в жёсткие игры, он становится более агрессивным в реальной жизни. При этом нет однозначного мнения на этот счёт. Зайцева предположила, что люди и так склонные к такому поведению могут выбирать соответствующий тип игр.

Лишний вес и гиподинамия. Это следствие долгого сидения в одном положении и большого количества съедаемого за игрой.

Как заработать на видеоиграх