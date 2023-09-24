Почему детям до двух лет не стоит смотреть телевизор

Ученые из Университета Тиба в Японии узнали, что дети, которые много смотрели телевизор в возрасте от одного до двух лет, отставали в развитии от других и были хуже развиты в последующие годы.

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В исследовании приняли участие 57 980 детей в Японии. Из анализа исключили участников с диагностированным аутизмом или церебральным параличом. Развитие детей оценивали с помощью шкалы ASQ-3. Она включает тесты на общение, крупную и мелкую моторику, решение задач и личностно-социальную сферу, пишет JAMA Pediatrics.

Оказалось, что увеличение времени просмотра телевизора в возрасте одного и двух лет было связано с более низкими показателями развития в возрасте двух и трех лет соответственно.