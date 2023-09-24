Когда запах пота у ребенка — это проблема, которую не решить дезодорантом

Дерматолог Трушина: дезодорант ребёнку можно покупать в 8–9 лет. Пот нужен человеческому телу, чтобы оно не перегревалось. Увы, эта фича нашего организма радует не всегда. Когда у подростков начинают бушевать гормоны, потоотделение — вернее, сопутствующие ему запахи — становится настоящей проблемой.

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Решить её можно дезодорантом, но есть нюансы. О них рассказала дерматолог DocDeti Анна Трушина.

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С какого возраста можно пользоваться дезодорантом

Как правило, к 11–13 годам ребёнок уже вырастает до того, чтобы у него появился собственный дезодорант. Но есть и ранние ягодки — у них потребность в использовании средств от запаха пота наступает в 8–9 лет, отметила Трушина. Это первый симптом приближающегося пубертата.

Чётких рекомендаций, когда ребёнку уже пора использовать дезодоранты и антиперспиранты, нет, подчеркнула врач. С уверенностью можно сказать, что в подростковом и предпубертатном возрасте такие средства уже могут быть в гигиеническом арсенале ребёнка. Когда покупать первый дезодорант ребёнку, с учётом этих знаний (ну и собственного обоняния) должны решать его родители и он сам, добавила эксперт.

Когда запах пота — проблема

Разберёмся, как вообще появляется пот. У человека в подмышечных впадинах и паховой области есть апокриновые потовые железы. Они и производят пот. Но не постоянно, а в ответ на:

физическую нагрузку,

повышение температуры окружающей среды,

эмоциональные триггеры.

Неприятный запах пота — это уже результат вмешательства разных бактерий.

Если вашему ребёнку ещё нет 8 лет, а от него уже пахнет как от спортсмена после многочасового марафона, это повод забеспокоиться. По словам дерматолога, это может указывать на преждевременное половое созревание. Она рекомендовала в этом случае показать ребёнка педиатру.

«Детские» дезодоранты: есть ли от них толк

Сегодня на рынке огромный выбор разных дезодорантов и антиперспирантов. Стали выпускать даже специальные «детские» дезодоранты. На упаковке таких товаров указан возраст применения — с 7 лет.

На самом деле это не более чем маркетинговый ход. «Детские» дезодоранты отличаются от «взрослых» разве что запахом и яркой этикеткой, сказала врач. Так что выбирать можно из всего ассортимента, не привязываясь к возрасту.

Ориентироваться стоит больше на здоровье ребёнка. Дело в том, что любое средство от пота и запаха пота может спровоцировать контактный дерматит. Так что, если у ребёнка есть кожные заболевания или он предрасположен к дерматитам, ему стоит покупать средства для чувствительной кожи, заключила эксперт.

Дезодорант или антиперспирант: что выбрать

Дезодоранты и антиперспиранты — не одно и то же. У них разный принцип работы. Вот чем они отличаются:

дезодоранты маскируют или устраняют неприятный запах пота, но не препятствуют потоотделению;

антиперспиранты блокируют протоки потовых желёз на время, благодаря чему уменьшают потоотделение.

Есть продукты с комбинированным составом — они работают и как дезодорант, и как антиперспирант.

Для тех родителей, которые очень переживают, что использование дезодоранта или антиперспиранта навредит здоровью ребёнка, дерматолог развеяла несколько мифов об этих средствах:

антиперспиранты блокируют потоотделение, но это не значит, что они мешают выводить токсины из организма. Токсины выходят, в основном, с мочой и калом;

никакие исследования не подтвердили связь между использованием антиперспирантов и развитием рака молочной железы;

в составе антиперспирантов есть соли алюминия. Раньше считали, что эти вещества провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Современные исследования не подтвердили такую связь.

Почему запах пота усиливается ни с того ни с сего

По-хорошему, от здорового человека ничем пахнуть не должно, если, конечно, он не пренебрегает правилами гигиены. Если запах пота вдруг стал резким — возможно, в вашем организме какие-то неполадки, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Вот с чем может быть связано усиление запаха пота: