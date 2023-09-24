Как школьникам оставаться продуктивными

Специалисты "Госуслуг" составили специальную памятку для родителей, которая поможет детям-школьникам оставаться продуктивными в учебное время и быстрее добиться успехов среди одноклассников.

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Эксперты советуют школьное время детей разбавлять другими занятиями. Например, это может быть спорт, творческие кружки, своевременный отдых или же уход за близкими или домашними животными. Ученикам важно развивать полезные навыки.

Важно также высказываться и ошибаться. Родителям стоит научить свое чадо, что после неудачи всегда будет успех. Нужно преодолевать лень, анализировать ошибки и соблюдать сроки.

А вот время взаимодействия с гаджетами необходимо сократить до минимума. Попробуйте установить золотое правило: есть и читать - только без телефона. А, если нужно общение, то лучше в живую, чем онлайн.

Полезно писать заметки и мысли от руки, а не в заметках телефона. Потому что, когда пишешь ручкой - тренируется мозг и развивается память.

Одно из самых главных правил успеха - соблюдение режима дня. Спать нужно не меньше восьми часов в день, в свободное время гулять на свежем воздухе, а на день, неделю, месяц составлять планы.