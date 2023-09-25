В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребенка

Следственный комитет заинтересовался ситуацией с объявлением о продаже ребенка. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте объявлений в интернете. В нем пользователь рассказывает о том, что младший член семьи "безумно любит качели". "Цена по запросу", — сообщается в публикации. Исходя из текста, ребенок находится в Первомайском районе. Автор поместил объявление в категорию "животные". При этом профиль женщины подтвержден, но связаться с ней по телефону нельзя – такая функция отключена. В СК РФ по факту произошедшего инициировали проверку. В полиции и Прокуратуре также проводят необходимые мероприятия.