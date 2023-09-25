Родителям объяснили, почему дети могут врать

Дети могут врать с раннего возраста и даже менять свое поведение, чтобы скрыть обман, предупредила родителей преподаватель Анастасия Чистякова. В беседе с Пятым каналом она объяснила, что ложь может быть обусловлена разными факторами, в том числе стремлением к самостоятельности, желанием избежать наказания или простым любопытством. В младшем возрасте такое поведение может указывать на недоразвитость навыков этики и моральных норм и не является преднамеренным.