Врач дала советы, как организовать питание школьника

«Но нельзя забывать о витаминах, аминокислотах, минералах — продукты с их содержанием также должны быть в меню школьника. Эти вещества не синтезируются в организме самостоятельно, однако для правильного роста и развития детского организма они нужны. Для этого питание должно быть разнообразным, включать разные группы продуктов. Например, если на завтрак вы даете детям кашу, то стоит выбирать не только овсянку изо дня в день, а хотя бы иногда заменять ее на рис, пшено, ячневую крупу», — сказала врач.