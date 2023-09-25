Ученые научились выявлять детей с СДВГ с помощью VR-игры

Финские ученые из Университета Аалто научились определять синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте от девяти до 13 лет с помощью технологии виртуальной реальности (VR). Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

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СДВГ — особенность развития нервной системы, связанное с невнимательностью и импульсивным поведением. Проявления синдрома мешают людям учиться и работать, в особенности — справляться с задачами, требующими концентрации внимания и дисциплины.

Обычно СДВГ выявляют у детей, однако симптомы могут сохраняться и у взрослых. Ученые разработали специальную VR-игру, позволяющую выявлять СДВГ по характерным движениям глаз.

Инновацию протестировали на 73 детях в возрасте от девяти до 13 лет.

У 37 добровольцев был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, остальные представляли контрольную группу. Каждый участник выполнил серию из 70 заданий в виртуальной среде.