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Психологи рассказали, как научить ребенка правилам безопасности

Каждый заботливый родитель желает уберечь ребенка от непредвиденных жизненных ситуаций, однако не всегда есть возможность находиться рядом.

Психологи рассказали, как научить ребенка правилам безопасности
© Российская Газета

Правила безопасности для детей - это то, что все мамы и папы без исключения должны не просто знать, но и соблюдать сами и учить им с раннего детства своих детей.

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О правилах читателям "РГ" рассказала психолог городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Варвара Лаврентьева.

1. Сформулируйте правила доступным языком

Правила безопасного поведения должны быть сформулированы просто, понятно и коротко. В них должно быть только самое важное. Лучше стараться избегать частички "не", чтобы формировать позитивное отношение к правилу. Например: "Дорогу надо переходить только на зеленый сигнал светофора или по "зебре" - белым полоскам на асфальте" вместо "Не перебегай дорогу на красный свет!".

2. Используйте наглядный материал и игры

Для детей более младшего возраста и детям с особенностями развития помогут не только устные разъяснения, но и наглядные материалы, например: видеоролики о безопасности, картинки с ситуативными иллюстрациями и стихами. Беседы, подкрепленные такими материалами, гораздо эффективнее, чем просто объяснения. Для тех, кто постарше, лучше всего проигрывать ситуации по ролям и делать это неоднократно.

3. Избегайте противоречий

Еще одно важное условие - в правилах не должно быть противоречий. Очень важно, чтобы в семье родители не противоречили друг другу в составлении этих правил. И если мама сказала: "Переходи дорогу только на зеленый свет или пользуйся пешеходным переходом", не нужно папе говорить: "Иногда можно перейти на красный, если видишь, что машин нет". И показывайте личным примером, что эти правила важны и им стоит следовать. Дети запоминают то, что делают родители, и стремятся им во всем подражать. Потому, если вы перебегаете дорогу, "потому что так быстрее", ребенок сделает так же, оказавшись в подобной ситуации один.

4. Напоминайте и повторяйте

Не нужно ждать от ребенка дошкольного возраста, что однажды познакомившись с правилами, он сразу их запомнит. Поэтому повторяйте, играйте, учите на регулярной основе. Подростки, в силу духа противоречия, захотят придумать собственные правила. Используйте интересные подросткам идеи: предложите снять видеоролик, записать подкаст, поучаствовать в конкурсе социальной рекламы по теме безопасности.

И помните: соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять верное решение в сложной ситуации и избежать неприятностей.