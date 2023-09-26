Психологи рассказали, как научить ребенка правилам безопасности

Каждый заботливый родитель желает уберечь ребенка от непредвиденных жизненных ситуаций, однако не всегда есть возможность находиться рядом.

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Правила безопасности для детей - это то, что все мамы и папы без исключения должны не просто знать, но и соблюдать сами и учить им с раннего детства своих детей.

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О правилах читателям "РГ" рассказала психолог городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Варвара Лаврентьева.

1. Сформулируйте правила доступным языком

Правила безопасного поведения должны быть сформулированы просто, понятно и коротко. В них должно быть только самое важное. Лучше стараться избегать частички "не", чтобы формировать позитивное отношение к правилу. Например: "Дорогу надо переходить только на зеленый сигнал светофора или по "зебре" - белым полоскам на асфальте" вместо "Не перебегай дорогу на красный свет!".

2. Используйте наглядный материал и игры

Для детей более младшего возраста и детям с особенностями развития помогут не только устные разъяснения, но и наглядные материалы, например: видеоролики о безопасности, картинки с ситуативными иллюстрациями и стихами. Беседы, подкрепленные такими материалами, гораздо эффективнее, чем просто объяснения. Для тех, кто постарше, лучше всего проигрывать ситуации по ролям и делать это неоднократно.

3. Избегайте противоречий

Еще одно важное условие - в правилах не должно быть противоречий. Очень важно, чтобы в семье родители не противоречили друг другу в составлении этих правил. И если мама сказала: "Переходи дорогу только на зеленый свет или пользуйся пешеходным переходом", не нужно папе говорить: "Иногда можно перейти на красный, если видишь, что машин нет". И показывайте личным примером, что эти правила важны и им стоит следовать. Дети запоминают то, что делают родители, и стремятся им во всем подражать. Потому, если вы перебегаете дорогу, "потому что так быстрее", ребенок сделает так же, оказавшись в подобной ситуации один.

4. Напоминайте и повторяйте

Не нужно ждать от ребенка дошкольного возраста, что однажды познакомившись с правилами, он сразу их запомнит. Поэтому повторяйте, играйте, учите на регулярной основе. Подростки, в силу духа противоречия, захотят придумать собственные правила. Используйте интересные подросткам идеи: предложите снять видеоролик, записать подкаст, поучаствовать в конкурсе социальной рекламы по теме безопасности.