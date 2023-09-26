«Не сориентировался»: в ДКР Севастополя объяснили недопуск детей в укрытие

Людей с детьми не пустили в укрытие Дворца культуры рыбаков во время воздушной тревоги в Севастополе, поскольку это были жители соседних домов, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с участниками ансамбля «Атлантика», сообщила Telegram-каналу «Mash на волне» исполнительный директор ДКР Людмила Богатырева. Она также объяснила действия сотрудника, не пустившего людей, пропускным режимом в учреждении.

Тех детей, которых ожидали родители на транспорте, руководители вывели на улицу и отдали персонально родителям. <...> Оставшиеся дети и часть родителей спустились в убежище. Она (автор видео. — NEWS.ru) решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде, а пойти в убежище ДКР, потому что когда-то у нее здесь занимались дети, она решила прийти сюда. И поэтому пожарный дежурный сказал, что убежище рассчитано для посетителей и сотрудников ДКР, а остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны. <...> Есть человеческий фактор, возможно, человек просто не сориентировался, — рассказала руководитель ДКР.

Богатырева отметила, что в ДКР впервые столкнулись с воздушной тревогой, и алгоритма работы с посторонними людьми в таких условиях у них не было. По факту произошедшего проводится служебная проверка, добавила она.