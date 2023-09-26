Какие продукты помогут ребенку в учебе

Западные диетологи составили список из десяти продуктов, употребление которых поможет школьникам быть внимательнее и вообще положительно отразятся на когнитивных способностях.

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Сосредоточиться на уроках после летних каникул детям бывает сложно, особенно если они не получают правильную пищу, считают ученые. Несбалансированное питание может повредить обучению и развитию ребенка. Но есть целый ряд продуктов, которые могут лучше подготовить детей к учебному дню — от бананов до тунца. NEWS.ru узнал, что это за продукты и почему в РФ с правильным питанием дела обстоят не самым лучшим образом.

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Какие продукты специалисты рекомендуют для школьников

Диетологи проекта Bulk.com разработали список продуктов, которые помогут улучшить концентрацию школьника, пишет британская газета The Sun. Они советуют включить в меню пищу, богатую витамином B или имеющую низкий гликемический индекс — показатель того, насколько быстро еда повышает уровень сахара в крови и уровень инсулина.

Первый продукт — это цельнозерновой хлеб. У него более низкий гликемический индекс, чем у белого хлеба, и его употребление позволяет ребенку дольше чувствовать себя бодрым.

Также эксперты советуют включать в рацион нут, который поможет ребенку чувствовать себя сытым и ускорит его рост и развитие.

«Из него можно сделать хумус, добавить туда морковь, болгарский перец и огурец. Это отлично подходит для готового ланча, который можно приготовить заранее», — заявил представитель Bulk.com.

Еще один хороший источник белка — белая фасоль, которая также содержит железо, повышающее энергию и помогающее ребенку сосредоточиться, успешно помогая утолить голод.

Энергетическим «суперпродуктом» диетологи называют бананы. Они богаты питательными веществами, которые помогают поддерживать концентрацию в течение длительного времени, что дает ребенку импульс к учебе. Диетологи подчеркивают, что это идеальный перекус перед обедом или во время перемены.

Простым способом улучшения концентрации также считается шпинат. Этот вид зелени является хорошим источником витаминов А, С и К1, а также фолиевой кислоты и железа, которые помогают генерировать эритроциты, переносящие кислород по организму. Молодым шпинатом, например, можно заменить листовой салат в бутербродах, к тому же шпинат нежнее и слаще, уверяют диетологи.

В чем секрет кефира, тунца и авокадо

Подходит школьникам авокадо и блюда из него. Он содержит витамины C, E, K, B3, B5 и B6. В школьный обед можно включать гуакамоле (мексиканский соус из протертой мякоти авокадо с томатами, кинзой, соком лайма и другими ингредиентами) с запеченной лепешкой.

Благодаря наличию омега-3 жирных кислот, жизненно важных для развития мозга, важным ингредиентом для школьного питания является тунец. Его употребление идет на пользу успеваемости в школе, общему улучшению когнитивных функций и сна. Тунец можно использовать как наполнитель для сэндвичей или салата из макарон. При этом специалисты советуют выбирать рыбу, консервированную в родниковой воде, а не в рассоле или масле, поскольку в последних случаях много соли и жира.

Неплохой добавкой для школьного питания является грейпфрут или другие цитрусовые, которые богаты витаминами С и А, укрепляющими иммунную систему. Это поможет ребенку оставаться здоровым во время сезона гриппа.

Питательными веществами, которые улучшают умственные способности ребенка, богато манго. А в сушеном виде этот тропический фрукт может быть еще вкуснее. По мнению западных диетологов, это неплохая альтернатива сладостям. Манго подходит для поддержания иммунитета и может хорошо утолять голод.

Еще одним ингредиентом школьника можно сделать кефир. Он богат кальцием, который помогает укреплять кости. Кроме того, в этом кисломолочном продукте в три раза больше улучшающих работу кишечника пребиотиков, чем в йогурте.

Чем полезны перечисленные продукты

Нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с NEWS.ru считает рекомендацию Bulk.com «отличной». Она подчеркнула, что перечисленные продукты помогают развивать когнитивные способности школьников.

«Если, например, речь идет о зеленых бананах, то это пребиотик, который полезен для микрофлоры кишечника, а сейчас исследователи пытаются доказать, что здоровье кишечника — это и здоровье мозга. Спелые бананы улучшают сон и вообще самочувствие, в них содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке „гормона счастья“ серотонина и поднимает настроение. Бобовые содержат растительный белок, который очень необходим как для детей, так и для взрослых. Сегодня еще какое-то мясо пытаются впихнуть, а растительный белок в нашей среде люди практически не получают. Особенно школьники, потому что в столовых блюд с ним практически нет», — констатировала Шарапова.

Цельнозерновой хлеб она назвала «прекрасной вещью», потому что «он куда более ценен, чем пустой углевод из белого хлеба». Шарапова признала, что «дети мало получают какие-то семена и зерна просто так, поэтому самое лучшее — „прятать“ их в какие-то блюда или изделия».

«Тунец, шпинат и авокадо — также очень необходимы. Если бы у наших детей было такое питание, у них было бы и хорошее внимание, и они бы не страдали ничем», — уверена собеседница NEWS.ru.

Что еще полезно для школьников

Шарапова полагает, что детям школьного возраста «полезно употреблять молочные продукты, но без синтетических добавок». Также, по ее словам, «нельзя забывать про лецитин, которым богаты, например, яичные желтки».

«Если ребенок будет есть хотя бы по одному яйцу через день или два, это будет способствовать мышлению и укреплению памяти. Важны и грецкие орехи, а также овощи, но не помидоры и огурцы, как все привыкли, а листовые культуры, которые содержат массу витаминов», — пояснил нутрициолог.

Ее коллега Вероника Гусакова добавила, что для школьного перекуса также подойдут запеченное мясо, овощи и сухофрукты. При этом интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

«Полдник и второй завтрак составляем из овощей, фруктов, добавляем к ним белковую составляющую, а также источник жиров. Фрукты, овощи, сухофрукты, ягоды — источники углеводов и клетчатки. Орехи, семечки — источники полезных жиров и растительного белка. Источники животного белка — сыр, вареные яйца, мясо (запеченное или отварное), отварной язык. Источники сложных углеводов — ржаной или цельнозерновой хлеб, хлебцы, злаковые батончики», — заявила Гусакова.

По ее словам, перекус лучше собрать в контейнер с разными отсеками. Во время приготовления обеда нужно учесть, что именно нравится ребенку: сэндвич или, например, роллы в лаваше.

«Формируем из данных продуктов полезные сэндвичи, в отличие от бутербродов они не разваливаются. Удобно сделать для ребенка полезные роллы в лаваше. В качестве источника углеводов можно использовать домашние вафли из картофеля или других овощей, а также фруктовые оладьи», — резюмировала собеседница NEWS.ru.

Почему в РФ не пользуются популярностью западные диеты

Юлия Шарапова констатировала, что в России рекомендации западных диетологов «к сожалению, почти не применяют». Это обусловлено рядом причин, связанных как с гастрономическими привычками, так и экономическим положением большинства населения.

«К сожалению, у нас немного другой рацион. Это в первую очередь связано с культурой питания наших бабушек, дедушек и родителей, связанной с нехваткой и определенных продуктов, и денежных средств. Поэтому мы привыкли питаться условно макаронами, картошкой и всем, что быстрее и сытнее. А также дешевле. Естественно, сегодня хороший тунец вы не найдете за небольшую цену. Хотя его можно заменять — есть другие виды рыбы», — пояснила нутрициолог.