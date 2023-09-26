По странам Европы прокатился флешмоб «Я - русский»

Флеш-моб «Я - русский» теперь и в Финляндии. Русская девушка подхватила идею и положила табличку с надписью под заднее стекло автомобиля. А вот Латвия решила закрутить гайки и вообще отменить русских. Об этом и о тех, кто продолжает отстаивать право быть русским, Россина Бодрова.

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Героями прямого эфира в соцсетях стали эстонские полицейские. Водитель черного «БМВ» не нарушил ни одного закона, но внешний вид автомобиля, как выяснилось, оскорблял чувства эстонцев.

Флешмоб русскоязычных жителей Прибалтики судя по всему набирает обороты, даже несмотря на незаконные полицейские облавы - что эстонские правоохранители, что латвийские, требуют от автолюбителей наклейки с надписью «я русский» снять.

«Дискриминация не из-за того, что ты знаешь русский язык, а потому, что ты русский, ты мне не понравился, в Эстонии надпись на машинах, а у нас идет парнишка, у него значок "быть русским не противозаконно", попытки запретить высказывать самоидентичность - это очень плохо», - рассказал Сергей Муливанов, общественный деятель.

Молодежь включила смекалку, и на задних стеклах стала мелькать крылатая фраза Данилы Багрова, и эта сила оказалась настолько мощной, что эстонцы в истерике потребовали все снять, на вопрос «на каком основании» - ответили «русские буквы запрещены». На фоне событий в Эстонии, растерянное МДВ Латвии в спешке слепило нечто похожее на указ, который опубликовали на официальном сайте.

«Недопустимо размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке (например, «Я русский/русская»). Таким образом, возможно прославление военной агрессии или выражение поддержки военных преступлений», - говорится на сайте МВД Латвии.

Корреспондент Sputnik Латвия Алексей Стефанов рассказал, что проявления русофобии в странах Балтии начались не сегодня.

«Русофобия всегда была, и если до февраля прошлого года многое было нельзя, то после Латвия, Литва, Эстония начали нарушать законы, договоры в том числе заключенные с РФ, и после этого началась настоящая вакханалия. Главная цель - сделать так, чтобы в Прибалтике не осталось русских, чтобы человек не называл себя русским и стыдился этого», - рассказал Стефанов.

Правительство Латвии всерьез намерено привлекать к ответственности людей за общение на русском языке. Свои формы наказания придумывают и в госучреждениях, и что самое страшное в тех, где учатся дети.

«Представьте ситуацию в Латвии, маленькая девочка приходит в детсад и к другой девочке обращается на русском языке, воспитатель заставляет за каждое сказанное русское слово ее приседать по 10 раз в присутствии других детей, в итоге девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад», - рассказал Андрей Пагор.

Латвийский политик Андрей Пагор сообщил, что по этому делу идет проверка, и данные детского сада обязательно обнародует, как только она завершится. Нарастающая истерия ко «всему русскому» подпитывается государством, а транслируется через СМИ... Там появился новый, спущенный сверху тренд, - готовить население к мнимой войне.

Русский язык повсеместно запрещают, автомобили с русскими номера и личные вещи изымают, а теперь обдумывают под каким предлогом границы с Россией закрывать. У президента Латвии есть идеи - закрыть границу с Белоруссией и Россией, «особенно в случае массового притока мигрантов».

И это, по сути, продолжение той риторики, которую Запад навязывает сопредельным с Россией стран. Политиками поощряется агрессивное по отношению к русским действие - будь то нападение на пенсионеров или изъятие собственности, как выразилась глава МИД Финляндии - россияне должны «платить» таким образом за происходящее на Украине.

«Госпожа Валтонен, видимо, она еще неопытный дипломат, высказалась напрямую, для чего эти санкции вводятся, - чтобы сделать больно простым людям, и, соответственно, как она сказала, за ведение такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства. Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада», - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.