Для детей объятия матери важнее еды и сна

Научный журналист Ася Казанцева, выпустившая книгу про родительство, рассказала, как общаться с ребенком пока он в животе матери и после рождения.

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Так, по словам Казанцевой, во время беременности важно разговаривать с ребенком, поскольку голос матери благотворно влияет на его развитие. Есть даже научные доказательства того, что недоношенные дети быстрее развиваются и набирают вес, если им давать слушать голос матери, напомнила девушка в разговоре с e1.ru.

Что касается общения матери и ребенка после того, как он появился на свет, Казанцева подчеркнула, что для малыша объятия мамы важнее еды и сна.

«Ребенок очень нуждается в контакте со взрослым. Недоношенные дети выживают на 40% лучше, если их держать на руках и подолгу носить кожа к коже», - рассказала Казанцева.