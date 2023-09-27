Психолог дала советы родителям, чьи дети не ладят с одноклассниками

У некоторых детей не получается выстраивать отношения с ровесниками, в таком случае их родителям следует проявить понимание, оказать ребенку моральную поддержку и обратиться к специалисту. Об этом в беседе с News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

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"Если у ребенка хроническое неприятие со стороны одноклассников, были сложные отношения в детском саду, на детской площадке во дворе, тогда необходима помощь школьного психолога", – отметила Наумова.

При этом она не советует пытаться самостоятельно решить проблему за ребенка – он должен научиться взаимодействовать с людьми сам.

Кроме того, нередки случаи, когда отношения с одноклассниками являются отражением сложных взаимоотношений с родителями.