Психолог дала советы родителям, чьи дети не ладят с одноклассниками

У некоторых детей не получается выстраивать отношения с ровесниками, в таком случае их родителям следует проявить понимание, оказать ребенку моральную поддержку и обратиться к специалисту. Об этом в беседе с News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.
"Если у ребенка хроническое неприятие со стороны одноклассников, были сложные отношения в детском саду, на детской площадке во дворе, тогда необходима помощь школьного психолога", – отметила Наумова.
При этом она не советует пытаться самостоятельно решить проблему за ребенка – он должен научиться взаимодействовать с людьми сам.
Кроме того, нередки случаи, когда отношения с одноклассниками являются отражением сложных взаимоотношений с родителями.
Отдельно психолог коснулась мальчиков. По ее мнению, если обижают мальчика, то родителям следует отдать его, например, на борьбу. Так он научится отстаивать свои интересы, станет увереннее.