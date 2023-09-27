Психиатр ответила на 5 главных вопросов об аутизме

Аутизм – это нарушение психического развития, которое проявляется в затруднённом общении с окружающими людьми, повторяющихся действиях и в ограниченности интересов.

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Причины возникновения заболевания на сегодня до конца не выяснены, несмотря на огромное количество исследований.

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Как правило аутизм деткам диагностируют в возрасте до трех лет.

Поскольку заболевание не имеет четких причин и его диагностика достаточно сложна, на всевозможных площадках в интернете идут дискуссии под лозунгом «Кто виноват? И что делать?».

Редакция ИА RuNews24.ru обратилась к специалисту-психиатру Анне Анатольевне Портновой, которая в эксклюзивном интервью ответила на пять главных вопросов об аутизме.

– Насколько часто аутизм встречается среди современных детей?

– По данным ВОЗ, диагноз распространенность расстройств аутистического спектра составляет 1%. В своей работе таких пациентов вижу практически ежедневно.

– От чего зависит появление расстройства у ребёнка? В чём причина заболевания?

– В настоящее время проводится очень много исследований, которые позволяют выявить причины аутизма. Одной причины нет. Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребёнка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор (наследственный или мутационный).

Генетика как наука развивается сейчас очень сильно, проводятся крупномасштабные исследования, и уже выявлено больше тысячи генетических поломок, в результате которых у ребёнка могут сформироваться аутистические черты.

– Существует мнение, что аутизм — это приговор как для ребёнка, так и для его родителей. Так ли это?

– Нет, мы не рассматриваем это как приговор. Это особенность развития, расстройство развития, которое нуждается в коррекции. И чем раньше начинается помощь, основанная на научных методах, тем лучше результаты и, конечно, очень многие дети преодолевают свои проблемы, почти 30% ведут полноценный образ жизни. Поэтому это ни в коем случае не приговор – это сигнал к тому, что нужно работать, заниматься с ребёнком и создавать ему социальные условия, строить образовательный маршрут, обеспечивать поддержку родителям и так далее.

– Как своевременно заметить звоночки в поведении ребёнка?

– Диагноз «аутизм» ставится на основании симптомов из двух больших кластеров. Первые – это нарушения социальной коммуникации и второе – это склонность к однообразию деятельности, интересов, игры. Самое главное – это заметить недостаточную и неполную коммуникацию. Не очень развита общительность у ребёнка с самого раннего детства. Например, не откликается на имя, нет оживления, когда мать наклоняется над колыбелью, а ребёнок на неё не смотрит, не улыбается, не сучит ножками, ручками. Вот это самые ранние признаки могут быть. Мы стараемся максимально подготовить педиатров в поликлиниках (ведь именно к специалистам первичного звена первым делом приходят родители), чтобы у педиатров была настороженность, чтобы они давали родителям скрининговый опросник, который помогает понять, находится ли ребёнок в группе риска по аутизму. Этот опросник называется M-CHAT.

– Может ли человек с аутизмом во взрослом возрасте существовать самостоятельно?

– Да, несомненно, – это так! И более того, он может иметь способности, которые намного выше, чем у его типичных сверстников. Например, Илон Маск в одном из интервью рассказывал, что у него синдром Аспергера, но это не помешало достичь определённых высот.