Что такое родительское выгорание

Об этом не принято говорить, ведь появление ребенка — счастье, малыш вызывает абсолютную, безусловную любовь, а реклама, общество, СМИ навязывают, что мама должна испытывать круглосуточный восторг от родительских обязанностей.

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Но почти каждой маме известно саднящее чувство пустоты, когда так и хочется сказать: «Я больше не могу!», оставить ребенка с папой и сбежать хотя бы на пару дней. Это и есть родительское выгорание, такое частое, но такое табуированное понятие.

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Симптомы родительского выгорания

Усталость: первый признак, что вы на нуле — отсутствие сил для общения с детьми. Вы физически можете ощущать, что весь организм противится делам, связанным с чадом. При этом для работы, хобби, спорта силы и ресурс легко находятся.

Эмоциональное отстранение: если мама машинально ухаживает за ребенком, но не может заставить себя проявить к нему чувства — это серьезный симптом выгорания. Ощущение, что вы — плохой родитель: отсутствие желание проводить время с ребенком, навязчивые мысли о потраченной жизни и чувство, что вы хуже остальных мам, тоже часто связаны с родительским кризисом.

К чему ведет выгорание?

Конечно, в первую очередь выгорание сказывается на ребенке: он чувствует, что мама отдаляется, но не понимает, почему. Постоянный стресс влияет и на родителей: в семье возникают споры, женщина находится в депрессивном состоянии, которое приводит к проблемам со здоровьем.

Что делать?

Снизьте планку Закиньте в дальний ящик все книги о воспитании и развитии, откажитесь от занятий и кружков. Игр, общения и заботы о ребенке достаточно! По крайней мере, на какое-то время.

Вспомните о себе

Без счастливой мамы не может быть счастливой семьи. Увеличивайте ресурс всеми возможными способами, берите выходные от семьи и проводите время с подругами, чаще балуйте себя — кофе в тишине иногда способно дать больше сил, чем день в спа-салоне. Составьте список того, что вам нравится и делайте это ежедневно.