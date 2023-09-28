Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду

Период адаптации ребенка к дошкольной группе — непростое время для всей семьи. Однако это важный момент взросления, становления навыков самостоятельности и коммуникации. Много тревог и опасений может возникать у родителей. Как эффективнее всего себя вести, чтобы ребенку было проще адаптироваться, «Вечерней Москве» рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Виктория Савкова.

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Спокойствие и только спокойствие

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Ребенок с младенчества тонко чувствует вас и считывает малейшие колебания настроения. Ему легко передается родительские тревога и страхи. В период разлуки особенно важно быть в ресурсном состоянии и самому верить, что ребенок со всем справится. Подумайте, какие приятные дела помогут вам обрести спокойствие, какие психологические техники снимут напряжение и помогут побороть негативные эмоции. Например, можно использовать дыхательные техники или сделать упражнение «5, 4, 3»: в трудный момент назовите пять предметов, окружающих вас, четыре звука, которые слышите, и три ощущения в теле. Это позволит вернуться в настоящий момент и отвлечься от переживаний.

Не проецировать свои воспоминания

Мы все родом из детства и помним свой детский сад, воспитателей и те сложности, с которыми порой сталкивались в тот период. А значит, можем проецировать их на своих детей. Часто родители переживают, что с ребенком может произойти что-то, что когда-то очень расстроило их. Здесь важно честно себе в этом признаться, заметить и похвалить себя словами «я хорошая мама (хороший папа), потому что мне важно, чтобы мой ребенок был в порядке». Нужно понять, что ваш опыт — это только ваш опыт, а ваш ребенок — другой человек, который воспринимает все по-своему. «Я выбрала отличный садик, доверяю воспитателям, а значит, все будет хорошо», — повторяйте себе эти слова регулярно.

Сделать незнакомую ситуацию понятной

Чтобы адаптация прошла более мягко и комфортно, рассказывайте ребенку о том, что с ним будет происходить в дошкольной группе. Как изменится его режим дня, кто его будет ждать, с кем он встретится, чем они будут заниматься в течение дня и т. д. Лучше всего это делать в игровой форме с участием любимой детской игрушки. Нужно наглядно показывать, как проходит день в детском саду.

Ритуал прощания

Придумайте вместе с ребенком ритуал, о котором будете знать только вы. Поцелуй в ладошку, повторение любимой фразы ребенка, секретное рукопожатие, крепкие объятия — главное, чтобы этот ритуал был позитивно окрашен и радовал вас обоих.

Сладкое предвкушение

Каждый день рассказывайте ребенку, какой он молодец и что вы будете делать, когда заберете его. «Мы пойдем на любимую площадку, поедем на дачу, посмотрим твой любимый мультфильм, соберем вместе пазл». Скажите ребенку, когда конкретно вы за ним придете: после обеда, когда он поспит, погуляет… Так ребенок будет лучше ориентироваться во времени и чувствовать опору в вас.

Привязанность и сепарация

Важно понять, что отпускать ребенка всегда трудно. И от того, насколько взрослый будет готов к этому, зависит успех адаптации малыша. Самостоятельно или вместе с психологом подумайте над тем, в чем силен ваш ребенок, какие качества характера позволят ему быстрее привыкнуть и стать более самостоятельным. Опираясь на это, вам будет проще отпустить его и позволить стать «взрослым».

Выражение эмоций

В конце дня дайте ребенку место и время выплеснуть эмоции. Если он любит рисовать, запаситесь красками и карандашами, играть в футбол на школьном дворе — поиграйте вместе с ним, если взахлеб рассказывает о чем-то — выслушайте, отложив дела.

Как прошел день

Ежедневно интересуйтесь у ребенка, как прошел его день: с кем он играл, что было на обед, какие были занятия, что у него получалось и что хорошего ждет его завтра.