Педиатр предупредила россиян об опасностях игры с опавшей листвой

Игра с опавшими листьями может нанести вред здоровью ребенка, поскольку такая среда идеальна для развития плесневых грибов. Плесень выделяет микротоксины, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, а также является сильным аллергеном. Об этом «Газете.Ru» сообщила Татьяна Немальцева, врач-педиатр из частной медицинской лаборатории «Инвитро».

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С наступлением золотой осени многие взрослые проводят фотосессии, а дети играют с красочным листьями. Однако взаимодействие ребенка с листвой может быть небезопасно. Из-за того, что листья постоянно находятся под воздействием избыточной влажности, на их поверхности может образоваться плесень. Микротоксины, выделяемые плесневыми грибами, могут спровоцировать появление такого заболевания, как аспергиллез. Это инфекция, поражающая легкие.

Кроме того, споры грибов могут проникнуть в дыхательные пути и навредить здоровью людей с заболеваниями органов дыхания, таких как астма или поллиноз. На опавших листьях также оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит и дерматит.

Педиатр отметила, что осенью аллергические реакции у детей обостряются. Такие симптомы, как заложенность носа, кашель и трудность при дыхании могут проявиться у ребенка еще в парке и сохраняться до нескольких дней.

Помимо риска возникновения аллергии стоит учесть, что в листве могут быть осколки, проволоки и прочий мусор, который может нанести травму. Даже незначительная рана несет риск попадания бактерии, которая вызывает столбняк.