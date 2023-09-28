Как подготовить детей к разводу

"Развод родителей — это сложное и эмоциональное событие не только для взрослых, но и для их детей. Проведите открытую и честную беседу. Объясните детям, что развод — решением взрослых и не зависит от них. Постарайтесь ответить на их вопросы честно, но в доступной форме, учитывая их возраст и уровень понимания", — подчеркнула Маденко.