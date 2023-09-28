Психолог рассказала родителям, как подготовить детей к разводу
Родители должны сообщать детям о своем разводе честно и открыто, рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Маденко. Она отметила, что взрослым стоит объяснить, что их отпрыски не виноваты, что решение принимают только отец и мать. Эксперт также призвала отвечать на вопросы детей искренне, но учесть их возраст и уровень понимания.
"Развод родителей — это сложное и эмоциональное событие не только для взрослых, но и для их детей. Проведите открытую и честную беседу. Объясните детям, что развод — решением взрослых и не зависит от них. Постарайтесь ответить на их вопросы честно, но в доступной форме, учитывая их возраст и уровень понимания", — подчеркнула Маденко.
Специалист отметила, что родители должны позволить детям выразить свои чувства и эмоции, объяснить, что грусть, злость и печаль абсолютно нормальны в такой ситуации.
"Содействуйте поддержанию отношений между детьми и обоими родителями. Дети должны знать, что оба родителя все еще заботятся о них. Если родители начинают новые отношения, постепенно знакомьте детей с новым партнером. Учитывайте комфорт и потребности детей", — подытожила Маденко.