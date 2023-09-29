"360": в Смоленске школьник принес в школу найденную в клумбе гранату времен ВОВ

В Смоленске учащийся пятого класса школы N14 принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны. Он нашел ее в клумбе около дома, а в школу принес для музея, злого умысла не преследовал, рассказала телеканалу "360" директор школы Анастасия Самсонова. "Ничего страшного не произошло, без злого умысла. Мальчик принес для музея, хотел сделать доброе дело", — рассказала Самсонова. Пятиклассника Самсонова характеризует как "положительного со всех сторон". После случившегося в школе проведут беседу и расскажут ученикам, что поднимать и приносить в школу посторонние предметы опасно, пообещала она. По ее словам, снаряд длиной 25 сантиметров выглядел старым, в руках ощущался как довольно тяжелый. Когда гранату заметили, ее вынесли на улицу по избежание несчастного случая. Затем снаряд забрали сотрудники МЧС, информации о том, рабочий он или нет, пока не поступало.