Психологи рассказали, как бабушкам и дедушкам наладить общение с внуками

Найти общий язык людям, у которых большая разница в возрасте, может быть непросто. При этом обмен опытом между поколениями необходим. Специалисты столичных семейных центров рассказали «Вечерней Москве», как выстроить теплые и доверительные отношения с внуками.

© Вечерняя Москва

Бабушка и дедушка — важные люди в жизни ребенка. Они дарят тепло и любовь, заботятся о внуках и делятся мудрыми советами. Но, взрослея, ребята отдаляются от близких, порой им сложно найти общие темы для разговоров и наладить общение.

Видео дня

Нередко к психологам семейных центров обращаются бабушки и дедушки, которые не понимают, как вернуть тепло в отношения с внуками. Ориентируясь на возраст ребенка, специалисты подбирают индивидуальный путь к решению проблемы. Одним семьям достаточно совместных консультаций, где близкие могут обсудить возникшие трудности. Другим необходима комплексная работа, посещение занятий и тренингов, чтобы лучше понять друг друга.

Специалист семейного центра «Сириус» Анастасия Смердова поделилась рекомендациями, как наладить отношения с внуками:

Найдите время только для ребенка

Решите, например, что каждый вторник вы собираетесь с внуками: смотрите фильм, обедаете или просто разговариваете по душам.

Разделяйте интересы внуков

Например, если мальчик увлекается футболом, присядьте рядом и посмотрите игру вместе. Расспросите в конце, что больше всего понравилось, поделитесь своим мнением.

Научите новому

Если вы умеете вышивать крестиком, рисуете, готовите пироги, которые всем нравятся, попробуйте предложить поделиться своим навыком.

Не бойтесь быть собой

Многие бабушки и дедушки стесняются близкого общения с детьми и подростками, думая, что «несовременные». Не забывайте, что внуки вас любят такими, какие вы есть.

Разговор о родителях

При внуках не стоит негативно высказываться о родителях. Беседа обернется не в вашу пользу.

Помните о различиях между поколениями

То, что ценно для одних людей, может не иметь той же важности для других. И это нормально. Не нужно во всем настаивать на своей точке зрения.

Помните, что вы нужны друг другу

Между дедушкой, бабушкой и их внуками существует особая связь, которую необходимо поддерживать. Не бойтесь первыми позвонить, написать сообщение или подойти с разговором. Если ребенок переживает из-за уроков или отношений со сверстниками, предложите ему поддержку. Вовремя полученный совет поможет преодолеть трудности.

Психолог семейного центра «Сириус» Марина Рейн уверена, что в общении поколений необходимо преодолеть стереотипы. Мысли о «несмышленых подростках» или «ничего не понимающих стариках» ставят барьер в отношениях, отбивая желание даже пытаться выстраивать диалог.

— Приучайте себя мыслить шире устойчивых представлений о возрасте. Также важен и пример взрослых. Будет нечестно требовать от ребенка, чтобы он с удовольствием общался с бабушками и дедушками, если мама и папа не проявляют интереса к своим родителям, — отметила специалист.

Стройте общение на позитивных точках соприкосновения, радуйте друг друга. Произнесенное «Я тобой горжусь» или телефонный звонок без повода — надежные кирпичики, из которых и складываются близкие отношения.

Разрешить возникающие в общении с близкими трудности помогут специалисты столичных семейных центров. Они проводят тренинги и мастер-классы как для детей и родителей, так и для бабушек и дедушек. Подробная информация о занятиях расположена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Справочно

Для поддержки московских семей работает 21 городская организация помощи родителям с детьми: 18 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».