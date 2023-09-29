На прогулку: выбираем детскую осеннюю одежду

Времена года сменяют друг друга в вечном танце жизни – и вот уже даже первый месяц осени подходит к концу, – но лето явно не хотело покидать нас с вами (по крайней мере в Центральном федеральном округе). Многие из нас были рады этому, другие уже устали от жары и солнца – но на носу октябрь, который вряд ли будет радовать нас дневными +20, поэтому самое время наконец-то пойти по магазинам за осенней детской одеждой.

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Осенью летняя жара сменяется прохладным ветерком по утрам и прохладой по ночам. В более прохладную погоду каждого родителя заботит то, как ребёнок одет: выбор одежды для игр на улице и ощущения комфорта внутри помещения может стать настоящей проблемой. И что тогда выбрать для холодного утра, ветренного дня и вечерней прогулки по мокрому лесу? Читайте наши советы и рассматривайте идеальные варианты на каждый день, на любой плюс (а где-то даже и минус), для слякоти, луж, долгих прогулок, холодных, но солнечных выходных – в общем, для ощущения тепла и сухости (и, конечно, комфорта) что бы там с погодой не случилось!

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Советы для самых маленьких дошкольников

Держите поблизости куртку для ребёнка – погода может быстро измениться.

Подумайте над всем образом: наденьте футболку, рубашку с длинными рукавами и лёгкий пиджак. В зависимости от изменения температуры ваш ребёнок наденет или снимет какую-нибудь одежду, чтобы чувствовать себя более комфортно.

Не выбирайте рубашки или куртки со слишком большим количеством пуговиц или молний – самым маленьким может быть трудно с ними справиться.

Купите удобную и надёжную обувь, которая сможет защитить ноги от травм и обеспечить комфорт в случае небольшого осеннего дождя.

Обратите внимание на головные уборы, шарфы и варежки/перчатки. Утром воздух может быть прохладным, поэтому шапку можно будет снять ближе к полудню.

Советы для школьников

Список одежды, которая понадобится вашему ребёнку в течение учебного года, в основном зависит от наличия школьной формы. Но и в этом случае есть целый ряд самой необходимой одежды и обуви:

2–3 пары джинсов или брюк;

3–5 футболок или топов;

3–5 рубашек или топов с длинными рукавами;

3–5 толстовок или свитеров;

2–3 платья/юбки;

нижнее бельё, носки, колготки.

Количество предметов может варьироваться в зависимости от того, как часто вы стираете.

Обувь:

кроссовки;

повседневная обувь;

(дождь/снег) ботинки, резиновые сапоги.

Верхняя одежда будет зависеть в основном от климата, в котором вы живёте. Детям понадобятся все следующие предметы верхней одежды:

плащ;

ветровка или флисовая куртка;

тёплое пальто;

перчатки или варежки;

шапка и шарф.