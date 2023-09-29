На прогулку: выбираем детскую осеннюю одежду
Времена года сменяют друг друга в вечном танце жизни – и вот уже даже первый месяц осени подходит к концу, – но лето явно не хотело покидать нас с вами (по крайней мере в Центральном федеральном округе). Многие из нас были рады этому, другие уже устали от жары и солнца – но на носу октябрь, который вряд ли будет радовать нас дневными +20, поэтому самое время наконец-то пойти по магазинам за осенней детской одеждой.
Осенью летняя жара сменяется прохладным ветерком по утрам и прохладой по ночам. В более прохладную погоду каждого родителя заботит то, как ребёнок одет: выбор одежды для игр на улице и ощущения комфорта внутри помещения может стать настоящей проблемой. И что тогда выбрать для холодного утра, ветренного дня и вечерней прогулки по мокрому лесу? Читайте наши советы и рассматривайте идеальные варианты на каждый день, на любой плюс (а где-то даже и минус), для слякоти, луж, долгих прогулок, холодных, но солнечных выходных – в общем, для ощущения тепла и сухости (и, конечно, комфорта) что бы там с погодой не случилось!
Советы для самых маленьких дошкольников
Держите поблизости куртку для ребёнка – погода может быстро измениться.
Подумайте над всем образом: наденьте футболку, рубашку с длинными рукавами и лёгкий пиджак. В зависимости от изменения температуры ваш ребёнок наденет или снимет какую-нибудь одежду, чтобы чувствовать себя более комфортно.
Не выбирайте рубашки или куртки со слишком большим количеством пуговиц или молний – самым маленьким может быть трудно с ними справиться.
Купите удобную и надёжную обувь, которая сможет защитить ноги от травм и обеспечить комфорт в случае небольшого осеннего дождя.
Обратите внимание на головные уборы, шарфы и варежки/перчатки. Утром воздух может быть прохладным, поэтому шапку можно будет снять ближе к полудню.
Советы для школьников
Список одежды, которая понадобится вашему ребёнку в течение учебного года, в основном зависит от наличия школьной формы. Но и в этом случае есть целый ряд самой необходимой одежды и обуви:
- 2–3 пары джинсов или брюк;
- 3–5 футболок или топов;
- 3–5 рубашек или топов с длинными рукавами;
- 3–5 толстовок или свитеров;
- 2–3 платья/юбки;
- нижнее бельё, носки, колготки.
Количество предметов может варьироваться в зависимости от того, как часто вы стираете.
Обувь:
- кроссовки;
- повседневная обувь;
- (дождь/снег) ботинки, резиновые сапоги.
Верхняя одежда будет зависеть в основном от климата, в котором вы живёте. Детям понадобятся все следующие предметы верхней одежды:
- плащ;
- ветровка или флисовая куртка;
- тёплое пальто;
- перчатки или варежки;
- шапка и шарф.
Помните, что иногда наши вкусы в вопросах стиля отличаются от предпочтений наших детей. Как взрослые мы должны быть мудрее и выбирать одежду вместе с ребёнком, позволяя ему выбрать тот или иной наряд. Таким образом, вы можете быть уверены, что приобретённая одежда будет носиться долгое время, и вы сохраните хорошие отношения со своим ребенком.