Причины развития глухоты у детей назвал сурдолог

Проверку слуха на инновационном оборудовании уже прошли более 1500 школьников из северной столицы. По статистике, в России от нарушений слуха страдают более 1,5 млн детей в возрасте до 14 лет. Доктор медицинских наук, главврач детского городского сурдологического центра Санкт-Петербурга Газиз Тафатулин в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что своевременная диагностика и лечение позволяют обеспечить полноценное развитие ребенка.

«В 55-60% случаев врожденная глухота определяется генетическими мутациями. Вторая по частоте причина – перинатальные факторы риска: недоношенность, внутриутробная гипоксия, внутриутробные инфекции, пребывание ребенка в реанимации. Среди внутриутробных инфекций особенно выделяются цитомегаловирус, краснуха, токсоплазмоз, корь. Причины приобретенной тугоухости у детей в более старшем возрасте – это инфекции верхних дыхательных путей, отиты, аденоиды. Также травмы головы, акустические травмы, общие инфекции, такие как менингит, пневмококк», – назвал причины нарушений слуха врач.

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Эксперт заявил, что проведение аудиологического скрининга у новорожденных детей в роддоме – «уникальная черта» российской системы здравоохранения. При обнаружении нарушений слуха в первый месяц жизни, проводится дальнейшая диагностика, чтобы к трем месяцам поставить диагноз, а к шести месяцам начать реабилитацию. При таком подходе, отмечает врач, ребенок сможет не отставать в развитии.

Но обязательная диагностика нарушений слуха в более позднем возрасте российским здравоохранением не предусмотрена, заявил эксперт. Он настаивает на проведении скрининга перед школой. Ведь даже незначительные снижения слуха могут приводить к серьезным проблемам в учебе.

«С 2019 года наш центр от РФ вошел в международную программу Федерации аудиологических обществ по скринингу слуха у школьников. Разработано приложение для планшета, которое позволяет проверить слух и не зависит от окружающего шума. С его помощью скрининг могут проводить и учителя, и школьная медсестра. Приложение очень интересно для детей, в то же время, оно выявляет даже малейшие нарушения слуха», – рассказал Газиз Тафатулин.

Пилотный проект реализуется в Санкт-Петербурге, где за четыре года обследовано более 1500 детей из четырех школ. По словам эксперта, у 20% из них найдены отклонения. В большинстве случаев это корректируемые потери слуха, вызванные серными пробками и отитами, но в 2-3% случаев была выявлена сенсоневральная тугоухость, которая подлежит коррекции слуховыми аппаратами.

Сейчас применяется несколько способов диагностики и коррекции слуха. Врач рассказал о созданной в Санкт-Петербургском сурдологическом центре методике гидровибрационной стимуляции. При этом ребенок находится в бассейне, а подводные динамики создают мощную вибрацию, воспроизводя музыку, голос матери, педагога. Ребенок воспринимает их всей поверхностью кожи, что вызывает у него бурные положительные эмоции. Так у него развивается реакция на звуки, даже если он не слышит.

Следующий шаг – кохлеарная имплантация, которую сурдолог назвал «революционной». Она позволяет вернуть слух глухим детям и взрослым. Суть в том, что во внутреннее ухо устанавливается электрод, который принимает сигналы извне и стимулирует нейроны электрическими сигналами, которые слуховой нерв понимает, как звуки. Таким образом, мозг слышит, а пациент получает возможность воспринимать речь и говорить, пояснил эксперт.

Там, где необходимо слухопротезирование, также существуют современные устройства. Газиз Тафатулин рассказал, что слуховые аппараты сейчас – это цифровые устройства, практически компьютеры, которые полностью компенсируют слуховую функцию и позволяют человеку вернуть качество жизни.