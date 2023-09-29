Психолог объяснил, почему нельзя делать уроки со своими детьми

Психолог Александр Колмановский в подкасте NEWS.ru назвал «криминальным школьным непрофессионализмом» ожидание педагогов, что родители будут делать вместе с детьми заданные на дом уроки. Он объяснил свою позицию тем, что для обучения ребенка необходимо иметь специальные педагогические навыки.

© Unsplash

Для того чтобы учить ребенка, нужно быть очень специальным человеком. Разница между математиком и учителем математики такая же, как между математиком и, простите, виолончелистом. Это должен быть человек не только очень методически оснащенный, но и с сильнейшей эмпатией, то есть пониманием, прямо ощущением состояния партнера. Педагог должен очень сильно владеть своим ресурсом, должен знать, как себя вести, когда нет никакого ресурса, — считает Колмановский.

Психолог пояснил, что неуспеваемость ребенка с педагогической точки зрения часто может быть связана не столько с тем, что он чего-то не понимает, а с тем, что у него «нет куража». Именно эти сложности находятся в компетенции педагога, но школа «отфутболивает» их родителям, говорит психолог.

Школа ожидает от нас, родителей, невротизированных, перепуганных, нагруженных собственной и не всегда удачной жизнью, чтобы мы были успешными педагогами для детей. Повторяю, это совершенно мимо. Ни в коем случае, друзья, не делайте дома уроки с детьми, — призывает Колмановский.

Психолог отмечает, что лишь в безнадежных случаях ребенку может понадобиться репетитор. Задача последнего, по словам психолога, — не подготовить ребенка к ЕГЭ, не подогнать его по школьной программе, а так построить урок, чтобы школьник с первых минут занятия почувствовал, что у него получается самостоятельно выполнять задание.