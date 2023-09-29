Родители назвали вредные финансовые привычки своих детей

Каждый третий ребенок делает спонтанные покупки, а каждый четвертый тратит карманные деньги на фастфуд. Таковы результаты опроса родителей, который провели СберНПФ и образовательная компания Maximum Education. Исследование проходило в августе 2023 года среди 1,2 тысяч россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети от 6 до 18 лет. Во время опроса родители рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Самой распространенной трудностью родители считают импульсивные траты – их, по словам респондентов, совершает каждый третий (32%) юный потребитель. Около четверти опрошенных родителей (23%) рассказали, что их дети слишком часто покупают вредную еду. 14% респондентов считают, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, поэтому деньги у них быстро заканчиваются. Столько же родителей (14%) полагают, что их ребенок не знает цены деньгам. 13% взрослых участников опроса рассказали, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения. А 4% родителей признались, что их ребенок часто теряет наличные деньги. Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ: «Склонность к импульсивным покупкам может быть свойственна не только детям, но и взрослым. В июне СберНПФ опросил респондентов старше 18 лет и выяснил: почти половине респондентов (46%) сложно откладывать деньги. А 27% опрошенных сказали, что совершают спонтанные покупки. Если у человека есть трудности с накоплением, он может воспользоваться автопополнением. Удобную опцию можно подключить к разным инструментам – от вклада до индивидуального пенсионного плана. А ограничить импульсивные покупки помогут регулярный анализ и оптимизация расходов, а также рациональный подход к финансам. Прививать такие привычки лучше с самого детства». Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education: «Результаты исследования лишний раз подтверждают, что тренд на повышение уровня финансовой грамотности среди детей – это необходимость. Положительной тенденцией является то, что основы финансовой грамотности введены в школах. Понимание ценности денег и умение правильно распределять средства – это то, что следует прививать ребенку с раннего возраста, поскольку эти знания окажутся в дальнейшем одними из самых полезных. При этом эти знания ребенок должен получать как в школе, так и в семье». Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники