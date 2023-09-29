Как помочь будущему первокласснику

Школа — важный этап не только для ребенка, но для всей семьи. Родители заранее записывают его на курсы подготовки, занимаются с ним дома, внимательно следят за успехами других детей, чтобы ребенок был «на уровне». Насколько эффективна усиленная подготовка будущего ученика к школе, рассказала «Вечерней Москве» учитель-дефектолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Елена Голубева.

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Часто родители пытаются подготовить ребенка к той школе, которая запечатлелась в их собственной памяти. В первом классе не все умели читать, писать и считать, так что множество сложностей лежало в плоскости учебных навыков.

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Остальное время многие родители проводили, играя во дворах в разновозрастных компаниях, что позволяло получать другие жизненные компетенции: общение, умение выигрывать и проигрывать, уступать или настаивать на своем, защищать свои границы и уважать чужие, различать разные социальные ситуации и подбирать верные способы поведения. И это обучение происходило как бы само собой.

Современные дети живут в совсем других условиях. В детском саду их учат звукам и буквам, считать в пределах десяти, готовят руку к письму, дома их учат тому же, и подготовительные занятия для дошколят направлены на получение тех же навыков.

Зачастую родители еще записывают своих детей на занятия в объединения дополнительного образования, также ориентированные на подготовку к школе. А вот психологическая сторона готовности к переходу на новую ступень остается несформированной. Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя в первую очередь сформированную игровую деятельность, для развития которой детям просто не хватает времени.

Вот несколько советов, как помочь современному будущему первокласснику:

Найдите баланс между учебными занятиями и игровой деятельностью

Для развития навыков, связанных с письмом, чтением и счетом часто хватает тех занятий, которые ребенок получает в дошкольной образовательной организации. Тем более что современные требования к работе воспитателей включают целевую работу с этими навыками.

Играйте в игры с правилами

По мнению Льва Выготского, одного из важнейших отечественных психологов XX века, игра — база для обучения. В игре ребенок учится общаться, действовать согласно правилам, принимать свой успех и неудачу. Именно эти навыки помогут ребенку гармонично существовать в школьной действительности.

Представьте как можно подробнее, как будет организован день вашего будущего первоклассника

Продумайте, кто и как будет отводить и забирать ребенка. Будет ли он оставаться на группу продленного дня. Предварительно распланируйте день так, чтобы школа не стала единственной деятельностью ребенка. Прогулки, встречи с друзьями вне учебы и дневной сон не должны уйти из жизни ребенка только потому, что он стал первоклассником. Такое перспективное планирование позволит вам и ребенку чувствовать себя увереннее, обсуждая будущую школьную жизнь.

Создайте благоприятный эмоциональный фон в семье

Основа мира маленького человека — его родители. Волноваться перед первым классом ребенка — нормально. Но тревожность взрослого отлично передается малышу. Помните о себе. Обязательно выберите какой-то день или хотя бы пару часов, в течение которых вы смогли бы отдохнуть. Можно заняться хобби или просто уделить время себе, пока все прочие вопросы будут решать другие члены семьи. Дети, чьи родители транслируют уверенность и спокойствие, адаптируются к школьной среде не хуже, чем те, кто посещал трехгодичные курсы подготовки к школе, а зачастую и лучше.

Поступление в школу — первый этап взросления, когда ребенок впервые принимает на себя ответственность. Задача взрослых — помочь ему осознать, что ответственность за сделанные уроки, хорошее поведение в школе, собранный портфель — это не обязанности мамы. Делать за ребенка его дела — не значит быть ответственным взрослым, а вот дать инструменты, способные помочь, — лучшее, что мы можем сделать.

А потому уже сейчас можно и нужно учить ребенка выполнять посильные дела самостоятельно. Учите ставить будильник, чтобы он самостоятельно просыпался в детский сад. Научите собирать вещи на занятия с вечера, ведь на будущий год предстоит собирать школьный портфель. Объясняйте, что ребенок может попросить помощи в детском саду, если возникают сложности с заданием, — именно эти действия подготовят его к долгому и плодотворному обучению в школе.