8 поступков родителей, которые «подарят» детям психологическую травму

Меньшее, что могут сделать родители для ментального здоровья малыша, — не совершать распространенных ошибок.

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Если вам небезразлично будущее своих детей, исключите следующие поступки из своего поведения.

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Ругать с порога

Даже если дети успели наделать дел в ваше отсутствие, постарайтесь призвать все свое самообладание и не срываться на них, толком не разобравшись в ситуации. Может, ваши отношения оставляют желать лучшего, но эмоциональную связь детей с мамой невозможно отрицать. Когда отпрыски ждут вашего возвращения, агрессия, пускай и словесная, больно бьет по их психике.

Будить громкими звуками

Если малышу трудно просыпаться по утрам, не спешите покупать в детскую будильник с сиреной, воющей на весь дом, и бить половником по кастрюле. Ровно как и повышать голос, когда он в столь беззащитном состоянии. С психологической точки зрения громкие резкие звуки не приносят ничего, кроме вреда, детской нервной системе. Разбудить можно и не прибегая к грубым методам: попробуйте начать с объятий вместо шума.

Выделять в семье любимчиков

Дети прекрасно чувствуют, когда к ним относятся не так, как к их братьям или сестрам. Если ребенку повезло быть в числе любимчиков, это еще полбеды. Осознать себя нелюбимым и лишним в семье — это уже настоящая трагедия для неокрепшей психики. Проработайте с психологом собственные проблемы, если чувствуете, что ваше предвзятое отношение может угрожать благополучию одного из детей.

Не извиняться

Дети взаимодействуют с родителями с самого рождения и неосознанно учатся всему на свете на их примере. Стремитесь воспитать ребенка справедливым, вежливым и благородным? Тогда не забывайте руководствоваться этими благодетелями в собственной жизни. Если вы отказываетесь извиняться на правах родителя, но требуете этого от наследников, воспитать их нужным образом не выйдет. Ваш авторитет в глазах ребенка прямо зависит от совпадения ваших слов и поступков.

Обесценивать проблемы

Вспомните себя в детстве: разве битва за лопатку в песочнице казалась вам невинным спором? А как часто вы всерьез расстраивались в школьные годы из-за того, что сегодня вызывает лишь улыбку и приступ ностальгии? Радуйтесь, что малыш оказывает вам доверие и делится переживаниями. Ни в коем случае не воспринимайте его проблемы как пустяк, тем более не высмеивайте сложности ребенка.

Перекладывать ответственность

Родители могут даже не заметить, как вымещают злобу на собственных детях. Увы, но происходит это во многих семьях: чего только стоят токсичные фразы, которые передаются из поколения в поколение. Вы взрослый человек, а значит, способны себя контролировать в большей степени, чем подрастающее поколение. Дети не виноваты в вашем плохом настроении и в том, что вы «посвятили им жизнь».

«Учить» несправедливостью

При условии здоровых отношений семья для ребенка — безопасное место, где можно укрыться от окружающего мира, в том числе эмоционально. Увы, но часто родители позволяют себе не самые этичные методы воспитания: обман, высказывания типа «мир несправедлив», неоправданно суровую «подготовку чада к реальной жизни». Такое поведение буквально выбивает землю из под ног ребенка: те, кто должен защитить, осознанно ранят и сопровождают все это улыбкой. Расшатанная психика в реальной жизни едва ли ему поможет.

Наказывать эмоциональной войной