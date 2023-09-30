Как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или классе

Психологи называют переход в другое образовательное учреждение или новый класс одним из самых сложных и значимых испытаний для любого ребенка. Ведь ему предстоит привыкнуть к другим педагогам, новому коллективу, а возможно, и традициям. Конечно, скорость и плавность адаптации на новом месте зависят от нескольких факторов. Это не только возраст, темперамент и характер ребенка, но и цели, ради которых он перешел в новую школу или класс, атмосфера в коллективе, а также поддержка взрослых, то есть родителей и учителей.

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С какими трудностями школьник может столкнуться в новых условиях и как родители могут ему помочь быстрее освоиться — советы по адаптации ребенка на новом месте дала Варвара Лаврентьева, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ), победитель Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года России».

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Почему переход в новую школу — это стресс

Психика человека стремится к надежным, привычным и понятным способам жизни. Когда ребенок идет в другую школу, то происходит полная смена его социального окружения: учителей, одноклассников, а также правил, обстановки.

«Адаптация — естественный процесс для человека любого возраста, в жизни которого произошли перемены. Оказаться в незнакомом коллективе и взаимодействовать, работать в нем — сильный стресс даже для взрослого, для ребенка тем более. Такие перемены вызывают у него тревогу: как меня примут, как оценят, найду ли я друзей и так далее», — рассказывает Варвара Лаврентьева.

Если переход в новую школу сопровождается другими стрессовыми факторами, например переездом или разводом родителей, то адаптироваться будет сложнее. Ведь в этом случае ему предстоит справляться сразу с несколькими источниками эмоционального напряжения. Даже если новые условия лучше, ребенок может эмоционально возвращаться в прошлое и прощаться с прежней жизнью — с конкретным местом, людьми, которые там его окружали и к которым он был сильно привязан. Это могут быть как друзья, так и близкие родственники.

Однако если в прежней школе ребенок чувствовал себя некомфортно, то перемены могут стать не травмирующим, а наоборот, позитивным событием, отмечает эксперт. Например, если на предыдущем месте учебы у него не сложились отношения со сверстниками.

Но Варвара Лаврентьева подчеркивает: даже если ребенок воспринимает смену школы положительно, это не отменяет стрессовый характер ситуации. Поэтому главная родительская задача — поддержать сына или дочь. При этом важно не ограждать ребенка от стресса, разочарований, научить его проживать эти состояния и справляться с ними.

Когда лучше переходить в другую школу

Переход в другую школу в начальных классах наименее болезненный, считает Варвара Лаврентьева. Дети в этом возрасте в первую очередь больше сосредоточены на учебе, а дружеские связи еще не успевают окрепнуть.

У школьников шестых — восьмых классов на первый план выходит общение, поэтому в этом возрасте адаптация проходит сложнее. Как правило, в школьном коллективе уже сформировался определенный костяк, куда новичку влиться будет непросто.

А вот в 9-11-х классах процесс адаптации у учеников, как правило, протекает легче и быстрее. В этом возрасте у подростков в приоритете личные интересы, профессиональное будущее, кроме того, у них больше опыта общения и более развитые коммуникативные навыки.

«Достаточно удачный момент, чтобы ребенок пошел в новую школу, — после четвертого, седьмого и девятого классов. Обычно в это время состав коллектива меняется: учеников перераспределяют по профильным и общеобразовательным направлениям, некоторые ребята уходят в профильные классы, старшеклассники — в колледжи. На место этих детей приходят новые, поэтому высока вероятность того, что в классе ребенок окажется не единственным новичком, а значит, освоиться ему будет проще», — поясняет Варвара Лаврентьева.

Она уточняет, что наилучшие периоды учебного года для смены школы или класса — сентябрь или первая четверть учебного года. Во время летних каникул устоявшиеся связи и роли между детьми ослабевают, и новенькому будет легче влиться и в коллектив, и в учебный процесс. Если перейти в школу в начале учебного года не получается, нужно постараться сделать это в начале новой четверти или триместра.

Как подготовить ребенка к переходу в новую школу

Больше всего детей пугает неизвестность, объясняет Варвара Лаврентьева. Специалист советует родителям начать подготовку к переходу в новую школу заранее. Например, за несколько недель до смены образовательного учреждения пройдите вместе с ребенком маршрут от дома до школы, погуляйте вокруг нее. Если есть возможность — зайдите в здание, походите по коридорам, узнайте, где находится столовая, туалеты. Изучив новую обстановку, ребенок будет чувствовать себя спокойнее в первый учебный день.

Также мамам и папам ученика важно заранее выстроить отношения с учителями и родителями одноклассников.

«Расскажите о своем ребенке — его характере, предпочтениях и увлечениях, расспросите об атмосфере и традициях в группе или классе, обсудите процесс включения новичка не только в учебу, но и досуг класса. После доверительно пообщайтесь со своим сыном или дочерью о перспективах на новом месте и расскажите о том, что узнали о школе или классе», — поясняет Варвара Лаврентьева.

В разговоре с ребенком главное — выбрать стратегию беседы, которая вам покажется наиболее подходящей. Можно поговорить о тревогах или ожиданиях, рассказать о своем опыте адаптации в новой ситуации или коллективе, приободрить или же разработать целую стратегию поведения в классе в первые дни. При этом постараться объяснить, что если что-то не получится, то в этом нет ничего страшного.

Важно учитывать и возраст школьника. Если ребенок достаточно взрослый, то ему может быть неприятна подобная опека со стороны родителей. Он может воспринять такое поведение как отсутствие веры в его самостоятельность, и родителям стоит предлагать свою помощь ненавязчиво.

Случается, что в старой школе остаются лучшие друзья, по которым ребенок тоскует. Тогда вместе поищите способы, как он сможет поддерживать общение после перехода на новое место учебы. В этом помогут современные средства связи: мессенджеры, видеозвонки. Объясните, что с друзьями из прежней школы можно и нужно встречаться.

Настрой родителей также крайне важен для адаптации. Ребенок считывает состояние и настроение мамы и папы. Он замечает сомнения, тревоги, страхи, даже если вслух они об этом не говорят. Задача взрослых — настроить сына или дочь на позитивный лад. Говорите, что все получится, а если возникнут трудности, то вы всегда поможете.

В любой ситуации на помощь придут учителя, прежде всего классный руководитель. Он знает характеры своих подопечных, их увлечения, какие традиции существуют в коллективе, ведь педагог не только работает с классом на занятиях, но и проводит с ним внеурочное время, например организует различные мероприятия: экскурсии, поездки, посещение театра и так далее. Если новенький, к примеру, увлекается спортом, учитель может посадить его рядом с учеником со схожими интересами. Или провести игру-знакомство среди ребят. Поэтому родителям важно еще раз напомнить своему ребенку, что по всем волнующим его вопросам он всегда может обратиться за помощью к классному руководителю, а при необходимости — к школьному психологу.

Что делать, если ребенку трудно адаптироваться в новой школе

Если переходу в новую школу сопутствует переезд, развод родителей, утрата близкого человека или другая стрессовая для ребенка ситуация, то в этом случае, вероятно, понадобится помощь специалистов. Взрослым и детям может быть тяжело справиться самостоятельно с такой нагрузкой. Например, разобраться в детско-родительских отношениях, пережить стресс помогут в Московской службе психологической помощи населению. Ее филиалы есть в каждом округе столицы. Узнать их адреса и контакты можно на сайте службы. Психологические консультации и тренинги для всех членов семьи организуют и в семейных центрах столицы. Всего в городе открыто 26 таких учреждений. Их полный список опубликован на портале «Мой семейный центр».

Также в новом образовательном учреждении ребенку стоит посетить школьного психолога, который поможет адаптироваться на новом месте и легче пережить перемены в жизни.

«Если отношения с одноклассниками в прошлой школе по каким-то причинам не складывались, объясните ребенку, что новое место — это возможность забыть прежний негативный опыт и выстроить отношения со сверстниками в другом, позитивном ключе. Важно, чтобы ребенок не ждал повторения пережитого сценария на новом месте. Обсудите с ним, что можно было бы изменить и улучшить в его общении и отношении со сверстниками. При необходимости в новой школе можно обратиться к школьному психологу, чтобы обсудить прошлый опыт и смело двигаться вперед», — объясняет Варвара Лаврентьева.

Также справиться с переживаниями от прошлого неудачного опыта общения со сверстниками в школе помогут психологи в территориальных отделениях Городского психолого-педагогического центра — они расположены во всех округах столицы.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе

В новой школе ребенок не сможет избежать пристального внимания со стороны одноклассников. Классу также нужно время, чтобы привыкнуть к новичку.

Варвара Лаврентьева советует поддерживать новые знакомства ребенка. Если он согласен, запишите его на секцию, курсы или в кружок, на которые ходят его сверстники. Это поможет ему быстрее наладить общение с ними. Если ребенок ходит в начальную школу, то можно договориться с кем-то из родителей гулять после уроков вместе с детьми.

«То, насколько быстро адаптируется ребенок на новом месте, во многом зависит от поддержки родителей. Особенно остро этот период переживают подростки в шестых — восьмых классах — они могут протестовать, впадать в уныние. И здесь взрослым важно не давить на ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы и выстроить с ним доверительные отношения. Уделяйте много времени общению. Спрашивайте о том, что интересного, важного происходит у ребенка в школе и как он к этому относится», — рассказывает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра.

Она добавляет, что на время адаптации не стоит требовать только отличной успеваемости от ребенка. Иногда она даже может снизиться. Ведь все его силы уходят на то, чтобы познакомиться с новыми правилами, привыкнуть к новой манере преподавания педагогов, выстроить общение с одноклассниками. Но при поддержке взрослых через некоторое время ребенок вернется к прежним или даже лучшим оценкам.

Что касается перевода ребенка в другой класс, то это также лучше сделать в начале учебного года и желательно в те периоды, когда происходит смена состава школьных коллективов, то есть после четвертого, седьмого и девятого классов.

По словам Варвары Лаврентьевой, процесс адаптации в новом классе схож с адаптацией в новой школе, но проходит все же менее травматично для ребенка. Ему нужно привыкать к меньшему количеству новых обстоятельств, а значит, он испытывает меньше стресса. Для ребенка остается прежним маршрут от дома до школы, ему знакомо здание, в котором он учится, он знает традиции и правила школы. Если ученик меняет класс внутри одной образовательной организации, то гораздо выше вероятность того, что там будут знакомые сверстники и учителя. Кроме того, у него есть возможность общаться с бывшими одноклассниками, посещать общешкольные концерты, спортивные мероприятия, к которым он уже привык.

Однако и в этом случае перемены для ребенка являются стрессом.

Несмотря на то что ребенок остался в стенах той же школы, ему все равно предстоит привыкать к новым для него условиям: налаживать связи в коллективе и учитывать его традиции. Как поясняет Варвара Лаврентьева, этот процесс, как и в случае со сменой школы, может сопровождаться тревогой, беспокойством, падением успеваемости. В подобной ситуации тоже необходимы поддержка и внимание родителей.

Сколько длится период адаптации в школе и как он проходит

Процесс адаптации индивидуален, он продолжается от одного до трех месяцев, иногда до полугода.

«Переживания ребенка в процессе смены школы могут проявляться по-разному. Ребенок может начать спать днем, быстрее утомляться, отказываться от дополнительных занятий. Это нормальная реакция психики на перемены. Однако родителям важно быть чуткими к изменениям поведения школьника», — отмечает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева.

Если ребенок стал проявлять себя нетипично, например спокойный стал непослушным, а активный — тихим, его успеваемость продолжает снижаться, а дружеских связей среди одноклассников он так и не создал, это явный сигнал к тому, чтобы обсудить ситуацию с классным руководителем или школьным психологом.

Городской психолого-педагогический центр — образовательная организация столицы, которая оказывает психологическую, педагогическую и социальную помощь:

— детям, которые испытывают трудности в учебе и общении;

— детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

— семьям таких детей.

В центре работают около тысячи специалистов, среди них педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы по адаптивной физкультуре. Основная часть услуг предоставляется бесплатно.

Во всех округах столицы открыто 36 территориальных подразделений. Записаться в центр на первичную консультацию можно на сайте ГППЦ или по телефону: +7 495 730-21-93.

Кроме того, ГППЦ тесно работает со школами Москвы. Его специалисты оказывают методическую поддержку учителям и школьным психологам — проводят обучающие семинары, конференции и индивидуальные консультации.