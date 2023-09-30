Как понять, что репетитор не подходит ребенку
Отставание от программы, низкая успеваемость и подготовка к экзаменам побуждают родителей активнее изучать предложения на рынке репетиторства, однако не всем сразу везет с педагогом для дополнительных занятий с ребенком.
Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Газете.Ru» о том, как понять, что занятия с репетитором только растрачивают семейный бюджет.
«Важно узнавать мнение ребенка и учитывать его. Ребенок не должен скучать на занятиях, идти на них скрипя зубами и ждать, когда же они наконец-то закончатся. Вдохновить и удержать интерес к предмету и обучению может только тот педагог, у которого получилось найти контакт с ребенком и подход к нему. Обучение — это коммуникация и человеческие отношения, и порой случается, что конкретный учитель не подходит конкретному ребенку, даже если это замечательный специалист и очень прилежный ученик», — объяснила она.
Также психолог отметила, что и другом репетитор быть не должен, проводя 70% урока за разговорами на интересную ребенку тему. Лучшим вариантом будет соблюдение баланса, когда при разборе материала учитываются интересы ребенка, используются разные форматы, чтобы удерживать его внимание и вовлеченность.
«Занятия должны приносить результат, хороший репетитор понимает, как его отследить и показать: в виде отчета, чек-листа, результатов тестирования или дашборда из системы оценки прогресса в личном кабинете ученика, если вы занимаетесь в онлайн-школе. Результаты на словах — тревожный звоночек. Хороший специалист обязательно сформулирует реалистичные цели для конкретного ученика. Рекомендую насторожиться, если вам обещают высший балл на экзамене за короткий срок с нуля или стартуя с низкой успеваемости. Наконец, ребенок тоже должен почувствовать результат от занятий: если одна и та же тема дается ему все так же сложно, как и месяц назад, значит, педагог и подача материала не подходят ему», — добавила эксперт.
Кроме того, плохим показателем является как отсутствие, так и обилие домашней работы. Задания на дом должны помочь закрепить материал, а также продемонстрировать моменты, которые нужно проработать еще раз. Если этого нет, то прогресс будет минимальным. Если же, наоборот, ребенок ночами делает уроки и в школу, и к репетитору, то это рано или поздно вызовет сильное переутомление, что повлияет на способность запоминать информацию, концентрироваться на ней и негативно отразится на результатах.
«Рекомендуется обращать внимание на специализацию педагога. Если ребенку необходим репетитор для подготовке к ЕГЭ, то стоит уточнить, как давно он занимается именно этим направлением и какие результаты были у его предыдущих учеников. В случае, если цель — подтянуть оценки и разобраться в предмете, то репетитор должен специализироваться именно на подобных запросах и досконально знать школьную программу. Кроме того, требования к ученикам в школах, а также КИМы и кодификаторы ЕГЭ постоянно меняются, поэтому важно, чтобы репетитор ежегодно актуализировал образовательный контент, материалы для подготовки и собственные знания об экзаменах», — резюмировала она.