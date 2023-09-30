Как понять, что репетитор не подходит ребенку

«Занятия должны приносить результат, хороший репетитор понимает, как его отследить и показать: в виде отчета, чек-листа, результатов тестирования или дашборда из системы оценки прогресса в личном кабинете ученика, если вы занимаетесь в онлайн-школе. Результаты на словах — тревожный звоночек. Хороший специалист обязательно сформулирует реалистичные цели для конкретного ученика. Рекомендую насторожиться, если вам обещают высший балл на экзамене за короткий срок с нуля или стартуя с низкой успеваемости. Наконец, ребенок тоже должен почувствовать результат от занятий: если одна и та же тема дается ему все так же сложно, как и месяц назад, значит, педагог и подача материала не подходят ему», — добавила эксперт.