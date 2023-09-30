Как защитить ребенка от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Осень и зима — это время, когда наблюдается рост респираторных заболеваний.

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В этот период намного легче заразиться гриппом, ОРВИ и коронавирусом, поскольку люди проводят больше времени в закрытых помещениях, находясь близко друг к другу. Особенно это касается детей, ведь их иммунитет, в отличие от взрослого человека, еще не сформирован.

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Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о мерах профилактики и защиты от сезонных инфекций.

Почему дети болеют

По мнению врача-терапевта Андрея Кондрахина, основная причина болезней детей кроется в том, что они находятся в «закрытом обществе». Также все упирается в иммунный статус, который у многих еще не сформирован.

— Так как ребенок посещает детский сад и школу, то велик риск заразиться и подцепить какую-нибудь болезнь. Вирус в среде, где много людей, очень быстро распространяется. К тому же у каждого свой иммунитет. Кто-то хорошо переносит все невзгоды, связанные с переходом в осенне-зимний период, а кому-то, наоборот, тяжело, — сообщил доктор.

Эксперт добавил, что если ребенок уже начинает заболевать, то не стоит его никуда вести. Необходимо остаться дома и вызвать врача. Подвергать риску других детей не имеет никакого смысла.

Вакцинация

Чтобы предотвратить серьезные вспышки заболеваний, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин советует проводить детям вакцинацию от гриппа и COVID-19 перед началом эпидемиологического сезона. Как правило, он стартует до начала холодов, в сентябре-октябре. Эта профилактика поможет избежать осложнений, а также выработает устойчивый иммунитет.

— Я рекомендую прививаться каждый год. Связано это с тем, что штаммы гриппа и коронавируса постоянно меняются, новые вакцины как раз под них и рассчитаны. Кроме того, прививка позволит организму выработать нужные антитела на вирус, что позволит ребенку избежать тяжелых последствий от болезни, — рассказал Овечкин.

Как подчеркнул специалист, перед прививкой необходимо посетить терапевта или участкового врача, сдав тест на респираторные заболевания. Он покажет, болен ребенок сейчас или нет. Если да, то сначала стоит полностью вылечиться, поскольку эффекта от вакцины никакого не будет.

— Обязательно смотрите на ситуацию в коллективе, имеется ли рост заболеваний в детском саду, школе или институте. В таком случае важно просто не заболеть. Безусловно, ключевую роль здесь играют карантинные меры в виде масок и перчаток. Но я бы советовал сначала отлежаться дома, чтобы минимизировать риск заражения, — добавил пульмонолог.

Побочные эффекты

Решение о вакцинации остается на усмотрение родителей ребенка, они должны дать свое согласие, отметил Кондрахин. Это касается и студентов. В самой вакцине нет ничего опасного, так как на организм человека ложится минимальная нагрузка.

— Все эти прививки входят в пул обязательных, их необходимо делать. Но заставить, понятное дело, мы никого не имеем никакого права. Ставить же их можно как одновременно, так по очередности, через 14 дней каждую. Поэтому так важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, — отметил Кондрахин.

Что касается побочных эффектов, то чаще это аллергическая реакция на вводимый препарат и индивидуальная непереносимость, обратил внимание Овечкин. Правда, такое бывает крайне редко.

— В настоящее время используются высокоочищенные вакцины, компоненты которых не вызывают каких-либо побочек на организм. Да, у кого-то может на время подняться температура до 37 градусов, что повлечет за собой плохое самочувствие, но это довольно быстро проходит, — заявил доктор.

Дополнительные меры профилактики

Помимо прочего, кандидат медицинских наук Кондрахин рекомендует родителям отправлять своих детей в спортивные секции и практиковать закаливание. Благодаря этому организм ребенка станет крепким, что предотвратит развитие болезни.

— Обратите внимание на режим дня и крепкий сон. Все эти факторы влияют на снижение неприятной активности иммунной системы, которая остро на все реагирует. Необходимо сохранять положительный эмоциональный фон в семье, лишний стресс нам ни к чему, — заявил эксперт.

В свою очередь врач-пульмонолог рекомендует давать детям дозированные физические нагрузки, не перегружая его. Профессиональные спортсмены чаще подвержены риску разных заболеваний, так как их организм находится в постоянном стрессе.

— Во всем нужна мера. Что касается питания, то стоит включить в рацион свежие или тушеные овощи, фрукты, ягоды. Сюда же добавьте супы, особенно куриный бульон, молочные каши, нежирное мясо — например, индейку. Спать необходимо не менее восьми часов в сутки. Не забывайте, что просыпаться и ложиться отдыхать детям желательно в одно и то же время, — проинформировал эксперт.