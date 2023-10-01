Врач предупредил о риске пневмонии у не умеющих сморкаться детей

«У детей, особенно если мы говорим о детях первых трёх лет жизни, игнорировать насморк нельзя. Залог успеха в лечении лор-заболеваний — это вовремя научить ребёнка высмаркивать нос. Надо начинать это делать с шести месяцев. Это очень сильно облегчает в дальнейшем уход за носом ребёнка, который болеет.



Ребёнок не высмаркивает нос, слизистая застаивается в задних отделах носа, инфицируются аденоиды, это всё потом затекает от носоглотки в трахею, утром начинается кашель. 80% этого кашля у детей дошкольного возраста — это именно лор-органы. Это аденоиды, аденоидит — воспаление глоточной миндалины. Там очень любит там жить стафилококк золотистый. Он там в норме есть, но как только у ребёнка падает немножечко иммунитет, его становится больше, начинается гнойно-воспалительный процесс инфицирования глоточной миндалины. Этот гной, эта слизь, если мы её не удаляем, затекает по бронхиальному дереву в верхние дыхательные пути. Инфицированная слизь путешествует по дыхательной системе, и здесь от насморка до пневмонии в принципе может пройти 5-7-10 дней».