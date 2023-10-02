Психолог рассказала о проблемах с социализацией у детей на домашнем обучении

«Школа — это не только изучение предмета, это ещё и социализация. И зачастую родители путают, думая, что социализация — это просто общение с другими людьми. Они думают, что если в присутствии родителей ребёнок общается с детьми друзей или ходит в какой-то кружок, то это и есть социализация. Но это не так. В школе ребёнок остаётся один без родителей с учителями, детьми, преодолевает разные трудности — ребёнок должен адаптироваться, подстроиться, научиться взаимодействовать, научиться договариваться. Если ребёнок этот опыт не получает, то в дальнейшем для большой жизни появляется много сложностей. И в институте такому ребёнку сложно, работать страшно пойти — такие дети хотят работать тоже дистанционно. По сути, мы получаем человека, который боится других людей».