Психолог рассказала, когда ребенку нужно прививать самостоятельность

Ребенку нужно начинать прививать самостоятельность в три года, как только он начинает что-то делать один, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, уже в этом возрасте родителям не стоит спешить помогать и все делать за ребенка, а следует помогать в случае, если действительно необходимо вмешаться. Психолог отметила, что к школе ребенок должен стать достаточно самостоятельным.