Педиатр назвал самую эффективную защиту от гриппа у детей

Самой эффективной защитой от гриппа у детей является вакцинация, после нетяжелых респираторных инфекций делать прививку можно сразу после выздоровления. Об этом сообщил ТАСС главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

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"Вакцины против вируса гриппа не только эффективны и безопасны, но и ежегодно обновляются с учетом особенностей предстоящих эпидемий и рекомендуются к применению даже у самых маленьких детей, начиная с 6-месячного возраста. Вакцинация сводит к минимуму возможность заражения гриппом и дает гарантию по отсутствию его осложнений. <...> После нетяжелых респираторных инфекций вакцинироваться можно сразу после выздоровления", - сказал Османов.

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По его словам, в образовательных организациях вакцинация проводится организованно и абсолютно бесплатно с учетом всех требований по безопасности. Вакцинации от гриппа в Москве хорошо организована, поэтому родителям сейчас нет необходимости брать выходной день, отпрашиваться с работы и посещать поликлинику для вакцинации. Специальная подготовка к вакцинации не требуется. Главное условие - ребенок должен быть здоров на момент постановки вакцины, то есть не должен иметь признаки острого заболевания или обострения хронических заболеваний.

В обязательном порядке перед постановкой вакцины ребенка осматривает медработник, а после медицинский персонал следит за состоянием ребенка еще некоторое время. Кабинеты образовательных учреждений, где организуется вакцинация, полностью отвечают всем требованиям безопасности. Все вакцины, применяемые для иммунизации детей, эффективны, безопасны и хорошо переносятся, подчеркнул врач.

"Следует отметить, что дети раннего возраста подвержены высокому риску летального исхода от осложнений гриппа. Каждый десятый случай гриппа среди детей имеет осложненное течение. При заболевании гриппом у детей довольно быстро появляются признаки нарушений в работе центральной нервной системы: вялость, отказ от еды или рвота на высоте лихорадки, нарушение сна, головная боль, головокружение, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, ломота в суставах, мышцах и костях, головокружение. У детей раннего возраста нередки случаи угнетения сознания и судорог на фоне лихорадки", - пояснил Османов.