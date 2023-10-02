Врач рассказал, чем опасна привычка детей ковырять в носу

«Ребёнок может наковырять себе перфорацию, проковырять себе перегородку носа. Ковырять в носу не всегда безобидно. Перфорация перегородки носа — это сложная ситуация. Она возникает, во-первых, из-за какого-то инородного тела, длительно стоявшего в полости носа ребёнка. Ребёнок что-то засунул, начался воспалительный процесс, и перегородка носа, грубо говоря, развалилась и образовалась перфорация. Чаще всего батарейки— самое неприятное инородное тело. Маленькие, кругленькие, которые есть в игрушках — такие батарейки за несколько часов могут привести к разрушению перегородки носа и дальнейшей перфорации, которую потом оперировать и восстанавливать очень сложно».