Врач рассказал, чем опасна привычка детей ковырять в носу
Речь идёт о перфорации носовой перегородки. Вылечить такую травму сложно, рассказал руководитель отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа НИКИ Педиатрии им. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алан Асманов.
Он отметил, что часто причиной перфорации становятся инородные предметы, которые дети засовывают в нос. В большинстве случаев это батарейки.
«Ребёнок может наковырять себе перфорацию, проковырять себе перегородку носа. Ковырять в носу не всегда безобидно. Перфорация перегородки носа — это сложная ситуация. Она возникает, во-первых, из-за какого-то инородного тела, длительно стоявшего в полости носа ребёнка. Ребёнок что-то засунул, начался воспалительный процесс, и перегородка носа, грубо говоря, развалилась и образовалась перфорация. Чаще всего батарейки— самое неприятное инородное тело. Маленькие, кругленькие, которые есть в игрушках — такие батарейки за несколько часов могут привести к разрушению перегородки носа и дальнейшей перфорации, которую потом оперировать и восстанавливать очень сложно».
Накануне Алан Асманов предупредил о риске пневмонии у детей, которые не умеют сморкаться. Застой слизи в носоглотке может перерасти в инфицирование дыхательных путей и воспаление лёгких. Врач отметил, что к гигиене носа ребёнка необходимо приучать с шести месяцев.