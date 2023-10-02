Педагог рассказал о пользе подвижных игр для детей

Подвижные игры в детстве формируют нейронные связи, которые в будущем окажут влияние на интеллектуальные возможности человека, считает эксперт по детскому развитию в Университете Мидлсекса в Британии и автор книг по педагогике доктор Жаклин Хардинг.

По ее словам, активные игры развивают чувство равновесия и координацию, что, в свою очередь, способствует созданию в мозге новых нейронных связей, которые формируются исключительно до достижения шестилетнего возраста. Активность, в ходе которой дети приобретают новый сенсорный опыт и исследуют себя и окружающий их мир, можно также считать обучением. Ограничение игровой деятельности может привести к упущению важного учебного опыта, а также возможностей для роста в будущем.