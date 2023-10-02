Психолог рассказала о причинах появления буллинга в школах

«У подростков своей агрессии уже очень много, потому что у них начинаются гормональные взрывы. Огромное количество подростков с непрожитой агрессией, с которой они не знают, как управляться и плюс ещё разные семейные системы, которые влияют и, скажем так, разная психика. Кто-то любит доминировать, кто-то начинает подчиняться — отсюда возникают вот эти истории, но и плюс ко всему не всегда правильно ведут себя родители, педагоги».