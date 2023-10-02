Психолог рассказала о причинах появления буллинга в школах
Агрессивное поведение детей до 11 лет обусловлено нездоровой атмосферой в семье. Если родители устраивают скандалы, ребёнок начинает им подражать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«[Буллинг — прим. ГМ] в младшей школе – это скорее подражательное поведение, например, если в семье агрессивно, если в семье мама с папой могут драться, могут ругаться, либо принято вообще достаточно агрессивное поведение, значит ребёнок может прийти в школу и в начальной школе, он может вести себя точно так же, потому что он ещё маленький, он больше действует подражательными механизмами».
В свою очередь враждебность подростков в средней школе можно объяснить их гормональной перестройкой. По словам психолога, молодые люди попросту не умеют контролировать свою злость.
«У подростков своей агрессии уже очень много, потому что у них начинаются гормональные взрывы. Огромное количество подростков с непрожитой агрессией, с которой они не знают, как управляться и плюс ещё разные семейные системы, которые влияют и, скажем так, разная психика. Кто-то любит доминировать, кто-то начинает подчиняться — отсюда возникают вот эти истории, но и плюс ко всему не всегда правильно ведут себя родители, педагоги».
Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что после домашнего обучения детям труднее адаптироваться ко взрослой жизни. Родителям, обучающим ребёнка на дому, психолог рекомендовала уделять особое внимание дисциплине или приглашать для этого педагога.