Что делать, если ребенок смотрит порно: советы сексолога

Оградить детей от порно в Сети практически невозможно, поэтому часто первый опыт с фильмами для взрослых случается в очень раннем возрасте. Как правильно говорить с ребенком об этом, «ФедералПресс» рассказала сексолог Екатерина Иванова.

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«То, что изображается в порно, далеко от занятий сексом с любимым человеком. Но ребенок считывает это за одинаковые процессы. У него появляется отвращение к матери и отцу, к самому процессу, к себе, так как он почти заглянул в родительскую спальню и подсмотрел. Подсматривать стыдно. А стыд – самое тяжело переносимое человеческое чувство», – сказала специалист.

Обычно по ребенку заметно, что он стал беспокойным, более подвижным, мало играет, плохо спит (начинают сниться кошмары), неохотно общается с родителями. Но если он пошел на контакт, Иванова призывает объяснить: увиденное в фильмах для взрослых – это не про любовь. В порно в основном показано насилие и нелюбовные отношения между мужчиной и женщиной. Нужно подчеркнуть, что секс – это про отношения, взаимную близость, желание быть вместе.

«Важно дать ребенку понять, что вы сожалеете, что он так рано встретился с порноиндустрией. Попросите его в случае возникновения вопросов про секс приходить к вам, а не спрашивать у сверстников или искать на них ответ в интернете», – добавила сексолог.

В процессе беседы родители должны быть спокойными. А если они сами чувствуют себя неловко, то лучше отложить разговор на другое время. Стыд матери и отца может в очередной раз подтвердить запрещенность данной темы, что не расслабит, а наоборот, повысит внутреннее напряжение у чада и наложит табу на его сексуальную жизнь.