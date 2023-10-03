Что важно знать родителям девочек

Мир стремительно меняется и условности в отношении мальчиков и девочек (мальчики любят голубой, а девочки розовый), становятся более гибкими. От жестких норм поведения для мальчиков и девочек, общество постепенно переходит к более свободному пониманию гендера. Но несмотря на то, что сегодня каждая девочка может пойти учится программированию, а мальчик стать танцором — есть важные аспекты, которые стоит учитывать родителям девочек.

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О них нам рассказала психопедагог, эксперт по раннему развитию и методу Монтессори Ксения Исакова.

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Девочки более эмпатичны

Различия в эмпатии у мальчиков и девочек можно заметить с раннего возраста, и причина кроется в головном мозге (есть исследования, описывающие это). Можно заметить, что девочки более чувствительны к эмоциям других. Они могут чувствовать, когда в семье кто-то грустит, нервничает или нуждается в поддержке.

Так, заметив, что мама болеет, даже двухлетняя малышка проявит свою заботу в том, что поиграет сама или будет меньше капризничать и требовать внимания к себе. Девочки часто могут проявлять заботу о животных или насекомых, тогда как мальчики, напротив, скорее схватят кота за хвост, чем погладят за ушком.

Мама — образец для подражания номер один для девочки

Девочки подражают, учатся и перенимают многое из поведения мам. Учатся любить себя и относиться к себе по примеру мамы. Поэтому будучи мамой маленькой девочки, напоминайте себе, что ребенок всегда наблюдает за вами. Ухаживайте, следите за собой, относитесь к себе с уважением, чаще отдыхайте и восстанавливайте силы — забота о себе не менее важна заботы о других. Это то, что ваша дочь заберет в свою жизнь.

Не все девочки любят розовый

Цветовые предпочтения в одежде, так же как и в игрушках, у каждого ребенка свои, независимо от пола. Поэтому позвольте ребенку самому решить, какие цвета ей нравятся, и развивать свой уникальный вкус.

Познакомьте вашу дочку с разными цветами и оттенками, с куклами и динозаврами, покажите яркость нашего мира и дайте возможность выбирать и исследовать.

Готовьте с вашей дочерью

Во-первых, это чудесный способ провести время вместе.

Во-вторых, каждый раз, когда у ребенка получается сделать что-то новое — это повышает уверенность в себе.

Ребенок с большей вероятностью съест еду, которую вы готовили вместе.

Во время готовки развивается концентрация внимания, координация движений.

И в будущем у вашей дочки будут необходимые жизненные навыки. А знание того, как готовить способствует здоровому питанию и здоровому образу жизни.

Важно быть мамой, а не другом

Родители, включая мам, должны балансировать между тем, чтобы быть родителями и одновременно создавать дружественные отношения с ребенком. Идеально, когда дети чувствуют нашу поддержку, но также понимают, что родители несут ответственность за них; когда для ребенка мы не только родители, запрещающие и контролирующие, но и люди, с которыми можно поделиться чем-то волнующим.

Да, родителям необходимо устанавливать правила, передавать нормы и ценности, заботится о безопасности — всё это не всегда совпадает с понятием «друга». Иногда нам приходится говорить нет, потому что это для благополучия дочери, хотя мы и знаем, что это расстроит ее.

Быть матерью (а не подругой для своей дочери) не означает, что вы не можете веселиться и гулять вместе. Вполне реально удерживать родительские границы, развлекаясь со своим ребенком. Но всё же в первую очередь — вы мама, опора и пример, а друзей у ребенка будет много.

Любовь отца влияет на будущую уверенность девочки

Похвала, поддержка и безусловная любовь от папы — важные составляющие уверенности и высокой самооценки девушки. Дочери, у которых есть поддержка отца, вырастают счастливыми, могут лучше справляться со стрессом, становятся успешными взрослыми, стремятся реализовывать свой потенциал.

При этом папе не нужно глубоко погружаться в этот вопрос, чтобы у его дочки все описанное свершилось. Достаточно просто проводить выходные вместе, помогать с домашним заданием, читать книги перед сном и просто общаться — т.е. присутствовать в жизни ребенка.

Конечно, папа закладывает фундамент в понимании того, как мужчине следует относиться к женщине. Можно без повода подарить дочери цветы, побаловать мороженым и как можно чаще говорить: «Я тебя люблю», «ты такая красивая», «у тебя все получится».