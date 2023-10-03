Папы с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День отца

Папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца, 15 октября, в честь праздника в учреждении пройдут тематические мероприятия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея. «Гости ознакомятся с экспозицией «Подвиг Армии», посетят диорамный комплекс и выставки культурного учреждения. Кроме того, Музей Победы подготовил специальную программу: мастер-классы и праздничный концерт», – сообщили агентству.

Для получения бесплатного билета необходимо предъявить в кассах свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца, уточнил представитель пресс-службы.

«Участники постреляют из исторически достоверного оружия, примут участие в виртуальной версии легендарных сражений Великой Отечественной войны. Также посетителей приглашают на мастер-класс «Арсенал», во время которого гостям музея расскажут об оружии Великой Отечественной войны и о судьбах его создателей. Взрослые и дети смогут подержать в руках, разобрать и собрать автомат Калашникова», – добавили в пресс-службе.