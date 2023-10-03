Обнаружена связь между грудным вскармливанием и ожирением

Ученые в США представили новые доказательства, свидетельствующие о влиянии питания в младенчестве на последующий риск ожирения. Данные выводы представят на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге.

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Предыдущие исследования основывались на индексе массы тела. В данной работе был применен более точный показатель – процент жировой массы. Ученые анализировали данные более 700 матерей с детьми, участвующих в групповом исследовании Healthy Start. Женщин опросили о деталях кормления младенцев.

Исследователи смогли выявить связь между длительностью грудного вскармливания, введением прикорма и появлением газированных напитков в рационе детей после 18 месяцев и процентом жировой массы детей в девятилетнем возрасте.