Обнаружена связь между грудным вскармливанием и ожирением

Ученые доказали силу грудного вскармливания перед ожирением
Ученые в США представили новые доказательства, свидетельствующие о влиянии питания в младенчестве на последующий риск ожирения. Данные выводы представят на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге.
Предыдущие исследования основывались на индексе массы тела. В данной работе был применен более точный показатель – процент жировой массы. Ученые анализировали данные более 700 матерей с детьми, участвующих в групповом исследовании Healthy Start. Женщин опросили о деталях кормления младенцев.
Исследователи смогли выявить связь между длительностью грудного вскармливания, введением прикорма и появлением газированных напитков в рационе детей после 18 месяцев и процентом жировой массы детей в девятилетнем возрасте.
Более половины детей вскармливались грудью не менее шести месяцев, а 73% начали получать прикорм с пяти месяцев и старше. Более 86% детей начали употреблять газировку после 18 месяцев. Исследователи пришли к выводу, что раннее введение прикорма и короткий период грудного вскармливания могут влиять на уровень жира в организме в более позднем детстве.