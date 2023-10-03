Как помочь ребенку, если он страдает от издевок и травли в интернете

Буллинг — это травля, издевательство над другими людьми. С развитием цифровых каналов коммуникации – социальных сетей, блогов и форумов появилось такое понятие как кибербуллинг. Он проявляется в форме запугивания или троллинга в интернете, через СМС или чаты. И в том и в другом случае цель буллинга — нанести эмоциональный или физический вред. Чаще всего от этого страдают дети и подростки. О том, как проявляется буллинг и как помочь своему ребенку, если его травят, "Рамблеру" рассказала Светлана Чумикова – кандидат политических наук, доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН, эксперт кафедры «PR и интегративные коммуникации».

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К чему приводит буллинг? Травля влияет на все аспекты жизни ребенка. Он перестает спать, хуже учится, может даже заболеть. Неокрепшая психика тоже может пострадать, поскольку результатом буллинга могут стать низкая самооценка, тревожность, гнев, агрессия, депрессия. Буллинг может привести даже к таким последствиям как социальная изоляция и трудности с посещением школы.

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Вопрос, какие дети становятся агрессорами, и кто подвергается наибольшему риску стать жертвой, лежат в психологической плоскости. Отметим только, что у ребенка, склонного к агрессии, часто слабо развиты социальные навыки, он гиперактивен, вспыльчив, быстро раздражается. Детям, оказывающимся в позиции жертвы, как правило не хватает уверенности в себе, они обладают высокой тревожностью, часто закрыты, не склонны делиться своими переживаниями с близкими, а потому более уязвимы. Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук, эксперт кафедры "PR и интегративные технологии" Академии социальных технологий

Узнать, что ребенок подвергается травле, бывает непросто, особенно, если он закрыт, и отношения с родителями лишены доверия. Тем не менее, дети чаще рассказывают об издевательствах родителям, чем учителям, однако родители не всегда придают этому серьезное значение и в потоке повседневных дел могут упустить первые сигналы, свидетелствующие об опасности. Дети не всегда говорят взрослым, что подергаются буллингу и по другим причинам: многие испытывают чувство вины, считают, что сделали что-то не так, стесняются делиться своими переживаниями, думая, что должны разобраться сами.

Задача родителей и педагогов – вовремя увидеть изменения в поведении ребенка или подростка и разобраться в его причинах.

Если ваш ребенок молчит, но вы встревожены его поведением, обратите внимание, изменилось ли что-то за последнее время, постарайтесь вывести ребенка на доверительный разговор. Он должен понимать, что вы открыты для общения и стремитесь помочь. Учителя или сотрудники школы могут заметить, что в детском коллективе что-то идет не так. Важно не оставлять первые симптомы без внимания и разобраться происходящем. Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук, эксперт кафедры "PR и интегративные технологии" Академии социальных технологий

Методы защиты

Если говорить о реакции на нападки в сети в целом, то человек может прибегнуть к методам активной или пассивной защиты.

Активная защита предполагает ответную конфронтацию с субъектом коммуникации с привлечением на свою сторону определенного сообщества. Конечно, при такой форме реакции эскалируется и конфликт, повышается агрессивность угроз. Но есть вероятность, что агрессор в интернете, потеряв эмоциональное равновесие, прекратит нападки.

Такие методы не приемлемы, если мы говорим о проблемах детей и подростков. Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук, эксперт кафедры "PR и интегративные технологии" Академии социальных технологий

Поскольку проблема кибербуллинга среди детей и подростков имеет тенденции к разрастанию, решение ее требует комплексного подхода, включающего участие педагогов, психологов, родителей, представителей цифровых отраслей, а также исполнительной и законодательной власти.